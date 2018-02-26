Новый самолет отряда «Россия» оказался лайнером из «кокаинового дела» 4 26.02.2018, 20:32

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Летный отряд «Россия» предназначен для перевозки российских первых лиц.

На фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. Бортовой номер самолета — 96023, передает РБК.

Фото: @gendarmeria / twitter

На снимке плохо читается последняя цифра бортового номера. Однако на видеозаписи, которая также была опубликована аргентинской жандармерией, есть кадр, где номер виден отчетливо.

Фото: @gendarmeria / twitter

Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства, указывает ресурс russianplanes.net, который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов. 30 декабря 2016 года управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в интервью ТАСС рассказал, что летный спецотряд в рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами получил за год четыре самолета: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два Superjet 100. «Сегодня получен второй самолет Ил-96-300», — отметил Колпаков. Первый самолет этой модели был передан летному отряду 22 июля.

Ресурс также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Как рассказывала на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

Es un trabajo inédito en la historia de la Argentina donde hubo colaboración permanente entre la Embajada de Rusia y todo el Gobierno, para desbaratar a la organización criminal. Comparto con ustedes la crónica completa https://t.co/FGublJVeEl pic.twitter.com/Lzl8pjL8kT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 февраля 2018 г.

«Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировала информацию о бортовом номере самолета и его маршрутах представитель СЛО «Россия», советник Управделами президента РФ Елена Крылова.

Маршруты лайнера совпадают в том числе с зарубежными визитами первых лиц государства. Самолет с номером 96023, например, был в Мюнхене в тот день, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посещал в этом городе конференцию по безопасности, а также в городах, которые в рамках своего азиатского турне посетил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Основная задача специального летного отряда «Россия» — обеспечение перевозки первых лиц, которым в соответствии с законом это положено», — сказал руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

На сайте Управделами президента РФ, в ведении которого находится «Россия», написано, что компания перевозит президента, председателя правительства, главу Совета Федерации РФ, спикера Государственной думы РФ, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел РФ.

Пантелеев объяснил, что часто, например, с президентом летит еще один или несколько самолетов, на которых летят передовой отряд, который готовит визит, пул журналистов.

Британская The Daily Telegraph ранее утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг «Интерфаксу» информацию о том, что самолет секретаря Совбеза Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

По данным аргентинских властей, чемоданы с кокаином на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года обнаружил один из сотрудников российской дипмиссии. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-маячками оставили на месте. Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава посольства.

В течение года злоумышленникам, среди которых были технический сотрудник российского посольства Абьянов и сотрудник полиции Иван Близнюк, не удавалось переправить груз в Россию. Осложнялось это тем, что Абьянов вернулся в Москву.

До визита Патрушева Абьянов запросил доставку кокаина под видом своих личных вещей с дипломатическим курьером.

Абьянов был арестован 22 февраля в Москве, Близнюк — за день до этого. Еще в декабре полиция задержала Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые приехали забирать прибывшие из Аргентины чемоданы.

МИД России уточнил, что раскрытие канала поставки наркотиков было результатом совместной операции российских и аргентинских спецслужб.