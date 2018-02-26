Два игрока БГК попали в символическую сборную Лиги чемпионов
- 26.02.2018, 20:39
Голкипер БГК Иван Пешич - лучший вратарь 13-го тура ЛЧ, Петар Джорджич - лучший левый полусредний.
Вратарь БГК имени Мешкова Иван Пешич и его партнер по команде левый полусредний Петар Джорджич попали в символическую сборную лучших игроков 13-го тура Лиги чемпионов, передает «Прессбол».
Напомним, брестчане 24 февраля одержали сенсационную победу над ПСЖ (29:28) и вышли в 1/8 финала самого престижного еврокубка.
Лучшие игроки 13-го тура Лиги чемпионов
Вратарь — Иван Пешич (БГК имени Мешкова)
Линейный — Патри Винцек (Киль)
Правый крайний — Марио Состарич (Пик)
Правый полусредний — Златко Хорват (Загреб)
Разыгрывающий — Айденас Маласинскас (Мотор)
Левый полусредний — Петар Джорджич (БГК имени Мешкова)
Левый крайний — Гудьон Валур Сигурдссон (Райн Левен)
Which of these seven shining stars impressed you most at the VELUX EHF Round 13? Vote here: https://t.co/rWEUlQUGnl #veluxehfcl@RNLoewen @pickhandball @RKZagreb @thw_handball @bgk_meshkova pic.twitter.com/XJD5iF06p4— EHF Champions League (@ehfcl) 26 февраля 2018 г.