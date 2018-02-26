Два игрока БГК попали в символическую сборную Лиги чемпионов 26.02.2018, 20:39

Иван Пешич

Голкипер БГК Иван Пешич - лучший вратарь 13-го тура ЛЧ, Петар Джорджич - лучший левый полусредний.

Вратарь БГК имени Мешкова Иван Пешич и его партнер по команде левый полусредний Петар Джорджич попали в символическую сборную лучших игроков 13-го тура Лиги чемпионов, передает «Прессбол».

Напомним, брестчане 24 февраля одержали сенсационную победу над ПСЖ (29:28) и вышли в 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Лучшие игроки 13-го тура Лиги чемпионов

Вратарь — Иван Пешич (БГК имени Мешкова)

Линейный — Патри Винцек (Киль)

Правый крайний — Марио Состарич (Пик)

Правый полусредний — Златко Хорват (Загреб)

Разыгрывающий — Айденас Маласинскас (Мотор)

Левый полусредний — Петар Джорджич (БГК имени Мешкова)

Левый крайний — Гудьон Валур Сигурдссон (Райн Левен)