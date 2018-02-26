Куда молоко убежало: в Гомеле будут судить 205 рабочих 1 26.02.2018, 20:45

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За рабочих вступился профсоюз РЭП.

28 февраля в суде Советского района Гомеля продолжатся слушания начавшегося весной прошлого года громкого дела по иску бывшего гормолзавода (ныне ОАО «Милкавита») к 205 своим работникам о недостаче молока на сумму 141,5 тысячи рублей. Интересы четырех рабочих, ответчиков в суде представляет независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

О предстоящем в последний день зимы судебном процессе суд известил правового инспектора независимого профсоюза Леонида Судаленко, который рассказал сайту «Гомельская Весна» возможное развитие так называемого «молочного» дела.

По мнению профсоюзного юриста, молочная кампания по всей вероятности отзовет свои претензии к рабочим.

«После приостановления этого дела в суде прошло около 10 месяцев. За это время следствие так и не назвало конкретных виновных в такой крупной недостаче на предприятии. Еще в октябре прошлого года Советский РОВД Гомеля, который проводил проверку по заявлению работников, членов нашего профсоюза отказал в возбуждении уголовного дела. Следствие заявило, что вина работников не установлена, а сейчас нас вызывают в суд. Думаю, предприятие будет отказываться от своих претензий», - заявил правовой инспектор профсоюза.

Профсоюзный юрист вспоминает, как 2 мая прошлого года кампания «Милкавита» подало в суд на 205 работников после того, как на предприятии обнаружили исчезновение сырья на более 140 тыс. рублей. Руководство молочного завода потребовало удержать с работников, в том числе уже бывших, сумму недостачи, признав виновными всех материально-ответственных рабочих.

Дело рассматривает судья суда Советского района Гомеля Анатолий Капустин, первое заседание проходило не в здании суда, а в актовом зале самой «Милкавиты», ведь ни в одном суде нет зала, способного вместить сразу 200 человек.

Из тех ответчиков, которые вступили в наш профсоюз, виновными себя никто не признает. Например, с грузчика Василия Цалко завод требует 1100 рублей - якобы на такую сумму он украл молоко. Ущерб, который ему насчитали, превышает его зарплату за два месяца. Оператор Виталий Полейчук говорит, что пятьдесят цистерн молока пропало. Пусть органы ищут, куда молоко убежало, - заявляет рабочий.

Правовой инспектор Леонид Судаленко подчеркнул, что вступившие в их независимый профсоюз работники находятся под защитой и если потребуется, профсоюз готов бороться за своих членов до самого конца, даже если для этого потребуется пройти до Верховного суда.