Армению на «Евровидении» представит победитель украинского шоу «Х-Фактор» 26.02.2018, 20:57

Севак Ханагян

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии.

Победитель седьмого сезона украинского шоу «Х-Фактор» певец Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении-2018».

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Newsarmenia.

«Севак Ханагян с песней «Ветер» на армянском языке представит Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018». И эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12», - говорится в сообщении.

В 2016 году Севак Ханагян победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу «Х-фактор».

Как сообщалось, в этом году на «Евровидении» Украину будет представлять певец Melovin, Беларусь - другой украинец Alekseev.

Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.