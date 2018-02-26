Армению на «Евровидении» представит победитель украинского шоу «Х-Фактор»
- 26.02.2018, 20:57
«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии.
Победитель седьмого сезона украинского шоу «Х-Фактор» певец Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении-2018».
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Newsarmenia.
«Севак Ханагян с песней «Ветер» на армянском языке представит Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018». И эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12», - говорится в сообщении.
В 2016 году Севак Ханагян победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу «Х-фактор».
Как сообщалось, в этом году на «Евровидении» Украину будет представлять певец Melovin, Беларусь - другой украинец Alekseev.
Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.