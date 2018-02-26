Виктор Марчик: Оставьте маршрутчиков в покое! 26.02.2018, 21:12

Виктор Марчик

Фото: «Радыё Свабода»

В очередной раз власти, не спросив у людей, решают все за них.

Об этом написал представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик на своей странице в «Фейсбуке».

«В очередной раз власти, не спросив у людей, решают все за них. Используя старый приём, говоря о том, что это же все для вас, и вам от этого будет только хорошо. Но на самом деле это попытка спасти убыточные автопарки от банкротства.

Нам, пассажирам, было очень удобно, когда маршрутка забирала и высаживала нас там, где мы попросим. Нас устраивали цены и условия обслуживания. Теперь это в прошлом. Побалдели и хватит.

Будем теперь добираться на вокзал, вставая за несколько часов до отправления, ждать по часу городского автобуса лишь для того, чтобы добраться до вокзала, а то и пешочком придется протопать не один километр.

Как классно государство беспокоится за свой народ! Чтобы мы не заплыли жиром, сначала урезали зарплаты и подняли цены, а теперь и марафоны бегать будем – класс!

Если вы хотите, господа чиновники, действительно помочь людям, то надо сделать, как делает частник: снизьте цены, посадка и высадка пусть будет по заявкам пассажира, сделайте удобным движение транспорта в различное время суток, предоставляйте скидки и бонусы за поездки.

Должна быть здоровая конкуренция, а не принудительный загон (как скот) в стойло. Но для вас, видимо, это очень сложно. Лучше запретить и отобрать, чем создать своё, лучшее.

Сделайте действительно что-нибудь полезное для людей, а маршрутчиков оставьте в покое!», - написал Виктор Марчик.