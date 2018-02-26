10 удивительных фактов из жизни Казимира Малевича 1 26.02.2018, 21:23

Казимир Малевич

Фото moiarussia.ru

Что мы знаем о великом мистификаторе, авторе одной из самых скандальных картин в истории живописи.

23 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения художника-авангардиста Казимира Малевича. За свои 56 лет он успел изобрести новое направление в искусстве, отказаться от него, а главное — создать одну из самых скандальных картин в истории живописи, пишет vkurier.by.

Казимир Малевич

Фото moiarussia.ru

10 удивительных фактов из жизни Казимира Малевича

1. За право называть Казимира Малевича своим ведут споры сразу три страны. Кроме Украины, где родился художник, на него «претендуют» Польша и Россия.

Польская сторона обосновывает это тем, что семья Малевича была польской. Казимир был первым из 14-ти детей шляхтича Северина Малевича. Представители Украины подчеркивают, что художник родился в Киеве и до 17-ти лет успел пожить на Подолье, Черниговщине, Харьковщине. Кроме того, профессиональное обучение Малевича началось в Киевской художественной школе.

Российская сторона отмечает, что художник прожил немало лет на территории их государства. Здесь он много творил и оставил свое творческое наследие.

2. До 26 лет своей жизни Казимир ничем не отличался от множества людей, совмещая работу чертежником с увлечением занятиями живописью в свободное время. Но страсть к творчеству в конце концов возобладала, и успевший к тому времени жениться Малевич, оставляет свою семью и едет в Москву учиться.

В столичное училище живописи, ваяния и зодчества будущий гений кубизма и супрематизма поступал четыре раза подряд, и всякий раз был отвергнут.

3. В феврале 1914 года Малевич участвует в эпатажной «футуристической демонстрации», во время которой художники прогуливались по Кузнецкому мосту с деревянными хохломскими ложками в петлицах пальто.

«Черный квадрат» Малевича на выставке в Художественном бюро Н.Добычиной

Фото malevich.ru

4. В декабре 1915 года в Петрограде на выставке «0,10» «отец супрематизма» впервые показывает «Черный квадрат», размещенный среди других абстрактных композиций не как картина, на стене, а подобно иконе — в красном углу.

5. По приглашению Марка Шагала в 1919 году художник переезжает в Витебск, чтобы преподавать в Народном художественном училище, на базе которого Малевич создает новое авангардное объединение «УНОВИС» («Утвердители нового искусства»). Его символом стал черный квадрат, который носили нашитым на рукав.

Группа УНОВИС. 1920. Витебск

Фото malevich.ru

6. Малевич, как и многие художники-авангардисты, был «обласкан» советской властью. В ноябре 1917 года его назначили комиссаром по охране памятников и членом Комиссии по охране художественных ценностей, затем он работал в Наркомпросе (Народный комиссариат просвещения).

7. Со временем, так и не поступивший ни в какое учебное заведение Казимир Малевич становится автором целого ряда научных работ, пропагандистом собственного направления в искусстве (супрематизма) и директором Ленинградского государственного института художественной культуры.

«Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях» Казимир Малевич

Фото malevich.ru

8. К началу 1930-х художественный курс советской власти меняется, а Малевича арестовывают. С помощью влиятельных друзей ему удается оправдаться, но его авторитет в советской художественной среде безвозвратно подорван, творчество художника подвергают жесткой критике. На протяжении всего советского периода официальное искусствознание признавало всего одну абстрактную работу мастера – картину «Скачет красная конница».

Казимир Малевич «Скачет красная конница»

Фото malevich.ru

9. В последние годы жизни художник возвращается к реализму. Обычно это объясняется тем, что Малевич уступил требованиям власти, но, возможно, это было лишь закономерным продолжением его ранних идей.

10. В 1933 году стало известно, что художник болен раком предстательной железы. Чувствуя приближение смерти, Малевич спроектировал собственный супрематический гроб в форме креста. Умер Казимир Малевич 15 мая 1935 года.

Как завещал художник, его похороны были наполнены супрематической символикой. Изображение «Черного квадрата» было повсеместно – на гробу, в зале гражданской панихиды и даже на вагоне поезда, везшего тело художника в Москву.

Малевич в супрематическом гробу 1935

Фото malevich.ru

Прах художника был захоронен в поселке Немчиновка под Москвой. После Великой Отечественной войны точное место было забыто и утеряно.