19-летний блогер: Лукашенко высмеивался его же цитатами 26.02.2018, 21:29

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Блогер Степан Светлов, обидевший правителя, пообещал делать более острые выпуски.

Следственный комитет Беларуси не возбуждал уголовного дела об оскорблении Александра Лукашенко против видеоблогера Степана Светлова. По крайней мере, так «Белсату» заявила пресс-секретарь Следственного комитета Юлия Гончарова. 19-летний автор популярного ютуб-канала «Nexta» не считает эти слова гарантией безопасности – ему угрожает 2 года тюрьмы. Но и останавливаться не собирается.

Налог на отсутствие работы, налог на налог, Коля Лукашенко и, конечно, Александр Лукашенко в разных амплуа – видео-новости и клипы на ютуб-канале «Нехта» в целом набрали больше 30 миллионов просмотров. Автор – 19-летний минчанин Степан Светлов, сейчас – студент в Варшаве, журналист «Белсата» и фигурант уголовного дела. В четверг вечером к его матери с понятыми и постановлении на обыск пришли следователи – один в форме Следственного комитета, второй в штатском. Сказали, что на Степана заявила одна гражданка, якобы его видеоблог оскорбляет президента. Например, вот видео про «Лукашерлока», где диктатор хвалится, как раскрыл запутанное дело вместо оперов.

Следователи забрали старый ноутбук и камеру и не оставили после себя вообще никаких документов. Сейчас семья Степана пытается вернуть технику и выяснить его статус.

«В Беларуси есть 2 мнения: государственное и неправильное. Именно неправильным я, по мнению властей, и занимался. Хотя я только перечислял общеизвестные факты, даже не высказывал своего мнения или какой-то критики», – рассказывает блогер Степан Светлов.

Как выяснилось, еще в 2015 люди в штатском приходили в школу выяснять, кто такой Степан и как учится, потому что парень опубликовал песню к президентским выборам, в которой были слова «все 20 лет выбора нет, когда только лысая резина».

Этот факт давления на блогеров может быть и самодеятельностью Следственного комитета, и действием идеологических структур государства, обративших внимание на блогера-стотысячника.

«Глава государства высмеивался его же цитатами. Поэтому сложно сказать, стоит ли это рассматривать, как оскорбление. Как политическую сатиру – безусловно, можно. Другое дело, что в Беларуси уголовное дело об оскорблении «президента» возбуждается не по заявлению «президента», а это делают чиновники. А чиновники иногда проявляют большую активность, чем требует их должность», – комментирует медиаэксперт Павлюк Быковский.

В Беларуси уже не раз сулили и сажали за оскорбление правителя. Один из политзаключенных – журналист «Газеты Выборчей» Анджей Почобут – вспоминает, как прокурор области приходил в его камеру СИЗО и предлагал покаяться и попросить прощения у Александра Лукашенко. Почобута обвиняли в оскорблении Лукашенко, в клевете на Лукашенко и хотели обвинить в дискредитации Республики Беларусь. Осудили только за клевету.

«В таких уголовных делах главное – экспертиза, которую они назначают. Все эксперты государственные. У меня одним из экспертов был начальник отдела идеологии. В таких делах в Беларуси нельзя говорить о какой-то справедливости, и что решение будет приниматься не на политическом уровне», – говорит Анджей Почобут.

Журналисты и медиаэксперты считают, что власти преследуют видеоблогера, чтобы запугать остальных, сбить волну недовольства в Интернете и контролировать медиапространство и социальные сети, как обещал министр информации Александр Карлюкевич, по новой редакции закона о СМИ.

«Контролировать надо, хотя и слово не совсем корректное. Надо чтобы законодательная практика и в общей сложности моральные и этические подходы в работе журналистов совпадали с тем, что выкладывается в этих социальных сетях», – заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Вне интернета действия властей вызвали акции протеста. В воскресенье под министерством информации прошёл пикет с «лапшой для ушей», посвящённый давлению на СМИ и блогеров. А в интернете, после визита следователей, блогер «Nexta» получил скачок популярности – три тысячи новых подписчиков.

«Возможно, сейчас я буду выбирать более острые темы для своих выпусков, потому что сейчас меня ничего не сдерживает, в Беларусь я пока не собираюсь ехать. Как я понимаю, они этого и добивались», – говорит Степан Светлов.

А значит, ещё больше беларусов услышат, например, песню про декрет против тунеядцев, записанную Степаном.

«Нет декрету №3, тунеядцы здесь не мы. Хватит налогов и сборов. Оставьте свободу народу».