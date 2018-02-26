Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД 26.02.2018, 21:45

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Посол России в Великобритании вызван в МИД этой страны в связи с ситуацией в районе Дамаска.

Выступая в парламенте страны на слушаниях по ситуации в Сирии, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что пригласил российского посла для того, чтобы тот рассказал ход выполнения Москвой резолюции 2401 СБ ООН, предусматривающей прекращение огня в Сирии. Он также пообещал созвать новое заседание Совета Безопасности ООН и обсудить на нем невыполнение Асадом этого документа, сообщает официальный портал британского правительства, передает РБК.

Джонсон также напомнил, что Россия и Иран выступали гарантами создания зоны деэскалации в районе Восточная Гута к северо-востоку от Дамаска. «Правда заключается в том, что режим Башара Асада пропустил туда в этом году только один гуманитарный конвой, а на прошлой неделе появились сообщения, что там погибли сотни мирных жителей», — добавил он. Официальной реакции МИД России на заявление Джонсона пока не поступало.

Как сообщает газета Independent, в ходе слушаний в парламенте Джонсон также заявил, что в случае получения неоспоримых данных об использовании правительственной армией в Восточной Гуте боевых отравляющих веществ Запад не должен оставаться в стороне. По его словам, это станет основанием для «ограниченной воздушной операции против режима Асада и его сторонников». Он при этом назвал правильными действия США, которые в прошлом году нанесли ракетный удар по аэродрому, откуда, по данным американской разведки, взлетали самолеты с химическим оружием.

Восточная Гута — большой район, который простирается от северо-восточных окраин Дамаска до города Дума. Именно его экстремисты не раз использовали для обстрелов сирийской столицы. В последние дни правительственные войска пытались оттеснить исламистов и улучшить свои позиции на этом направлении, применяя в том числе артиллерию и вертолеты.

Ситуация в Восточной Гуте обсуждалась на заседании Совета безопасности России 26 февраля. По его итогам президент РФ Владимир Путин поручил ежедневно организовывать в этом районе гуманитарную паузу с 9 до 14 часов. В эти часы должен быть открыт коридор для выхода из анклава мирных жителей.