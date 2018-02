Школьник из США написал книгу о биткоине для подростков 26.02.2018, 21:55

Фото: hiswai.com

11-летний школьник из Массачусетса самостоятельно издал 57-страничную книгу про биткоин.

11-летний школьник из Массачусетса Эндрю Кюри за три месяца написал и самостоятельно издал 57-страничную книгу про биткоин для подростков Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide To Everything About Bitcoin, передает psm7.com.

Год назад Кюри договорился с родителями, что перестанет ходить в школу, если к 14 годам сумеет заработать $20 млн. Подросток начал изучать истории майнеров и ранних биткоин-инвесторов, а отец подсказал ему собрать всю изученную информацию об истории криптовалют, криптокошельках и ICO под одну обложку.

Книга написана доступным для понимания языком. Например, технологию распределенного реестра Эндрю Кюри сравнивает с документом на GoogleDocs, доступ к которому дан всем, а права редактирования — тем, кто покупает или продает биткоины.

Доступ к криптокошелькам автор описал по аналогии с письмом, которое может попасть во все почтовые ящики, но получит его только тот, у кого есть ключ.