Николай Автухович: Государство решило прибрать к рукам бизнес частников 26.02.2018, 22:04

Николай Автухович

Фото: belaruspartisan.org

Из-за новых правил о перевозках больше всего пострадают пассажиры.

Минсктранс изменил правила перевоза пассажиров в междугородних маршрутках. В сети пассажиры возмущаются и жалуются. Также собирают подписи.

Ситуацию комментирует «Белсату» бывший предприниматель и председатель оргкомитета по созданию союза предпринимателей «Солидарность» Николай Автухович.

«Если бы власть думала о людях, такого бы решения не было. Можно было бы сделать это более мягко, чтобы пассажиры этого не заметили. Законодательство не только в перевозках, а вообще меняется. Я сам занимался перевозками и чувствовал это не раз. Скажу, что если они приняли такое решение, вряд ли его отменят», – говорит Николай Автухович.

Больше всего пострадают пассажиры, говорит бывший предприниматель.

Автухович считает, что кому-то понадобилось выжить предпринимателей с рынка, так как бизнес увеличился.

«Возможно, кто-то хочет занять этот рынок. Возможно, рынок будут делить. Кто-то, у кого много денег, придет с мешком, купит новые автомобили, выиграет тендер и будет заниматься перевозками пассажиров. Государство не конкурент частному перевозчику. В государственных автопарках старая техника и нет такого сервиса. Они не могут конкурировать, поэтому решили наработанный бизнес прибрать к рукам».