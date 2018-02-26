В Беларуси закроют школы при -25°C

В Беларуси закроют школы при -25°C1
- 26.02.2018, 22:15
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В Минобразования объявили обязательные условия для отмены занятий.
В Министерстве образования рассказали БелТА при каких погодных условиях белорусские школьники могут оставаться дома.
Приостановить занятия в школах можно при температуре воздуха ниже -25 градусов.
Санитарные нормы и правила позволяют местным властям временно приостанавливать занятия для учеников 1-4-х и других классов при неблагоприятных погодных условиях.
В частности, такое решение можно принимать, если в 7:00 температура воздуха составляет 25 градусов мороза и ниже при скорости ветра более 3 метров в секунду.
Сообщается, что в настоящее время в Беларуси школ, закрытых в связи с морозами, нет.