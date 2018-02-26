Междугородние маршрутки в Слуцке, Любани и Копыле отменили полностью 4 26.02.2018, 22:41

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Теперь уехать в Минск и обратно можно только на рейсовых автобусах.

Список городов, где полностью остановилось движение междугородних маршруток, пополнили Слуцк, Любань и Копыль, передает kp.by.

Напомним, из-за нового законодательства перевозчики отменили все маршрутки в Полоцк, Новополоцк и Солигорск, часть рейсов в Лиду, Слуцк и Копыль. В Лепеле пассажиры штурмуют кассы автовокзала – заранее билеты не продают, потому что все автобусы – проходящие.

Как сообщили сайту SlutskGorod водители слуцкой маршрутки «777», с завтрашнего дня они, вслед за своими коллегами из «999», приостанавливают работу. Кроме этого, на неопределенный срок прекращают работу солигорские, любанские, копыльские и другие перевозчики.

- Нас не слышат и считают нелегалами, — коротко комментируют водители такое решение.