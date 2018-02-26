Обнародованы разговоры участников «кокаинового скандала» в посольстве РФ в Аргентине 14 26.02.2018, 22:51

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Фигуранты дела обсуждали замену посла, создававшего препятствия торговле наркотиками.

Президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и его помощник, бывший аргентинский полицейский Иван Близнюк, обсуждали по телефону, как отзыв посла РФ в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли поможет вернуть прежние объемы наркоторговли через дипломатические каналы. Расшифровку части их разговоров опубликовало аргентинское издание Clarin, передает gordonua.com.

В беседе, датированной октябрем 2017 года, речь шла о некоем К. (как полагает газета, это Андрей Ковальчук, также фигурирующий в расследовании). Этот человек, судя по репликам Чикало и Близнюка, конфликтовал с послом.

"Дипкурьер отрезан, потому что воюет с послом и не знает, что делать. Можешь себе представить, какой наркотрафик здесь раньше был?" – сказал Чикало собеседнику.

Они обсуждали отказ в предоставлении дипломатического автомобиля для поездки К. из посольства в аэропорт в обход таможни. Упоминается, что посла вскоре должен сменить другой, более сговорчивый дипломат.

"Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах", – говорил Чикало о К.

В другом разговоре Чикало заявил Близнюку: "И почему они привезли этот мусор в Аргентину? Отправили бы его из Уругвая, и готово".

22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе.

Отмечалось, что в декабре 2016 года посол РФ Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства Али Абьянова.

Чикало и Близнюк задержаны аргентинскими властями.

Британское издание The Telegraph сообщило, что наркотики в Россию должны были доставить самолетом секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.