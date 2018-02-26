Александр Крутиков: Мы пишем новую историю белорусского баскетбола 26.02.2018, 23:04

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Александр Крутиков

Главный тренер мужской сборной Беларуси прокомментировал сенсационную победу над чемпионами Европы.

Главный тренер мужской сборной Беларуси Александр Крутиков в эфире «Беларусь 5» прокомментировал сенсационную победу над словенцами (93:92) в матче квалификации чемпионата мира-2019, передает «Прессбол».

- Нет сейчас эмоций. Я выплеснул все во время игры. Поздравляю ребят, всех наших зрителей. Мы пишем новую историю белорусского мужского баскетбола. Да, многие будут говорить, что у словенцев был не тот состав, не те люди, что побеждали на чемпионате Европы. Но вы посмотрите ростер — там больше половины баскетболистов имеют золотые медали континентального форума.

Сегодня наши ребята проявили характер, я очень доволен. Это самая важная победа на данном этапе. Несмотря на то, что было много обидных потерь, парни выдержали, вернулись в игру, когда уступали 10 очков. И выиграли важный матч

Когда играли с испанцам, я видел, что у команды хороший настрой. Мы проделали отличную работу. У нас хороший симбиоз — игроков «Цмокаў» усилили остальные ребята.

В раздевалке поблагодарю игроков. Провели потрясающий матч. Он нам оставляет шанс бороться за третье место. У нас есть еще две игры на выезде. Не хотел бы, чтобы нас заранее хоронили. Мы будем сражаться. И у нас будет шанс побороться с Черногорией. А может быть мы повторим ситуацию, которая была в Польше в прошлом отборе.