Дональд Трамп: Россия ведет себя плохо 4 26.02.2018, 23:13

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США обвинил РФ в сотрудничестве с Северной Кореей.

Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с губернаторами штатов выступил с утверждением о том, что Россия осуществляет значительные поставки в КНДР, передает tass.ru.

«Китай, возможно, сделал больше [для оказания давления на КНДР], чем когда-либо, благодаря моим очень хорошим отношениям [с председателем КНР Си Цзиньпином]», — сказал глава государства.

«А Россия ведет себя плохо, потому Россия посылает туда то, что Китай вывозит. Так что Китай достиг весьма хороших результатов, но теперь Россия направляет им [в КНДР] много различных грузов», — продолжил Трамп, выразив при этом надежду, что РФ также хочет разрешения ситуации.

В минувшую пятницу США существенно расширили санкционные списки в отношении КНДР. Новые ограничения в первую очередь были направлены против торгового флота республики. Санкции введены в том числе против судов, перевозящих топливо. Американские власти ранее неоднократно заявляли, что Пхеньян должен отказаться от своей программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет.