Как закон о перевозках стал большой трагедией для целого города 11 26.02.2018, 23:26

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Беларусь ожидает транспортный коллапс и рост цен на маршрутки.

С этого понедельника автобусное сообщение между Новополоцком и Минском ограничивается двумя рейсами с городского вокзала. После того как вступил в силу обновленный закон об автомобильных перевозках, три частные фирмы, осуществлявшие рейсы каждый час, приостановили свою деятельность и поставили на прикол десятки маршруток. Корреспондент tut.by, как и многие пассажиры, не смог в этот день уехать в столицу. Зато своими глазами посмотрел, как обновленный закон о перевозках сказался на жизни отдельно взятого города.

Кассир автовокзала: «Такого ажиотажа не припомню»

Вечер понедельника, 26 февраля. У кассы автовокзала плачет женщина — невозможно купить билет, чтобы дочка смогла уехать из города — на праздники не осталось свободных мест. В будний день тоже ничего — все билеты на маршрутку, которая идет в 13.40, уже раскуплены. Кассир даже не может припомнить такого ажиотажа. С трудом удается купить на вторник, но только рейсом из Полоцка на 9.10 утра. Ориентировочно прибывает такая маршрутка в половине второго. По делам уже не успеешь, но хотя бы добраться до столицы.

Перевозчики просят пассажиров помочь и поддержать петицию в их защиту

В итоге сейчас Новополоцк напоминает осажденный город — билетов в Минск из города нет совсем. Люди в группе официальных перевозчиков выражают поддержку частникам и просят подписать петицию в Минтранс. Новый закон больно ударил во всем, кто не имеет машины и вынужден часто выбираться в Минск или Витебск.

Маршрутка доезжает до Минска за 3 часа, автобус — за 5

Новополоцк — молодой город, в котором живет и учится много студентов. Кто-то для поступления выбирает Полоцкий государственный университет, а кто-то стремится в столичные вузы, престиж дипломов которых на порядок выше. Да и кроме студентов хватает пассажиров, которым нужно в столицу или областной центр.

Автовокзал, Новополоцк

До 2003 года возможностей попасть в Минск из Новополоцка было немного, в выходные дни обстановка только обострялась: маршрутка и автобус не вмещали всех желающих. Маршрутка шла почти четыре часа и стоила довольно дорого, автобус был еще дороже и был в пути целых пять с половиной часов. Поэтому появление частного извоза решило проблему, тогда услуги перевозчиков казались просто невероятными: не нужно было заранее идти в кассу за билетом — достаточно было позвонить диспетчеру и забронировать место (отменить поездку можно было также).

Рейсов на вокзале не так уж и много

Пассажиров забирали прямо с остановок, которые были недалеко от дома, первое время ходили микроавтобусы «Газель», в которых езда до конечной точки назначения длилась всего три часа. Чтобы понять, какой это был космос, представьте себе пятичасовую поездку с плановыми остановками в Лепеле, Бегомле и Плещеницах на стареньком «Икарусе» зимой, где в салоне отчаянно мерзли ноги, а на дорогу тратился весь день.

С тех пор прошло 15 лет, в Полоцке и Новополоцке стали работать несколько фирм, самые большие из которых — «Новый поворот» и «Полоцкий экспресс». Заказы стали приниматься не только онлайн, было создано мобильное приложение, позволяющее бронировать места прямо со смартфона на месяц вперед, а пассажиров развозили новенькие «Спринтер» и «Крафтер».

Расписание полоцкого автовокзала, на Минск совсем не густо

А что автовокзал? Там за 15 лет ничего не изменилось. Например, в столицу так и не ввели ни одного нового прямого рейса. Все те же два маршрута по выходным и один в будний день. Есть вопросы и по цене. Например, у частников доехать до Минска стоит 6−7 рублей. Государственная маршрутка стоит 10 рублей, автобус, который идет пять с копейками часов, — 15 рублей. В будний день ходит только одна маршрутка из Полоцка утром и одна из Новополоцка в обед. И это весь транспорт на востребованном маршруте на два города с населением около 190 тысяч человек.

«Катастрофа — билетов на поезд уже нет, а маршрутки отменили»

Больнее всего ситуация с неработающими маршрутками ударила по тем горожанам, у которых есть дети-студенты, и тем, кто работает или регулярно посещает Минск по делам или для лечения. К тому же, как оказалось, билетов даже на новый поезд Минск — Полоцк (отправляется из Минска в 17.28) нет на несколько месяцев вперед, так что на большие выходные многие домой просто не попадут.

— В столицу ездим очень часто. Дочка учится в Минске. Пока не представляем, как будем добираться. На скоростной поезд Минск — Полоцк билетов не купить, — говорит Юлия Шудейко из Новополоцка. — Да и время отправления утром из Полоцка весьма неудобное для новополочан.

— Для меня сервис маршруток не сравним с автовокзалом и ЖД. Во-первых, рейсы каждый час, время в пути — 3,5 часа, это быстро. Во-вторых, удобно, когда тебя забирают с остановки у дома, так как, как правило, едешь с багажом, — поддерживает еще одна жительница Новополоцка Валентина Кленье. — Удобен сервис онлайн-бронирования на сайте и то, что за билетом не надо ехать в кассу, расчет при посадке. Устраивало в маршрутках абсолютно все, поэтому сейчас просто шок. Собиралась ехать 8 марта в Минск, а на сайте информация о приостановке деятельности на неопределенный срок. Что делать — не знаю, на поезде придется ехать на два дня, иначе поездка просто не имеет смысла.

Онлайн-приложение помогало забронировать нужный рейс за 30 суток до поездки

— Очень удобно, когда маршрутные такси ходят каждый час туда и обратно, можно с легкостью распланировать предстоящие дела и приехать в Минск вовремя, — добавляет еще одна горожанка Полина Липко. — Я — только за эти комфортабельные маршрутки, к тому же оснащенные Wi-Fi, что для многих пассажиров немаловажно.

Расписание поездов не самое удобное. Да и чтобы добраться до Полоцка, нужно потратить 30−50 минут

Перевозчики: В исполкоме нам сказали, что спроса на маршрут нет

Еще одни пострадавшие — сами бизнесмены-маршрутчики. В отличие от некоторых своих коллег, они попытались подстроиться под обновленный закон, но пока не получилось.

— Мы были готовы стать на регулярные перевозки и сотрудничать с автопарком, — сразу говорит о проблеме Дмитрий Копылов, работающий в фирме «Полоцкий экспресс». — Но в исполкоме нам заявили, что маршрут Новополоцк — Минск не востребован, маршрутки Минтранса заполняются процентов на 40, поэтому для частников места в этом направлении нет. На это мы привели цифру, что каждый день из Новополоцка и Полоцка в Минск две фирмы «Полоцкий экспресс» и «Новый поворот» отправляют около 40 машин, в пиковые дни — пятницу и воскресенье — это количество увеличивалось вдвое- втрое.

Дмитрий Копылов

Тогда власти взяли паузу: им нужно было провести мониторинг направления, и тогда Витебский исполком согласует квоты с Минском. Когда согласуют квоты, мы не знаем, может, через месяц, может, через два, и явно это будет не 30−40 машин. Чтобы получить эти места, нужно будет еще выиграть конкурс.

Впрочем, это не единственная проблема частных перевозчиков, перераспределение денежного потока в сторону вокзала создает большую проблему:

— У наших коллег, кто работает на регулярных маршрутах, есть проблема с выводом денег. Вся выручка от билетов поступает на автовокзал, и он в первую очередь тратит их на свои нужды, частники получают по остаточному принципу через месяц-два. Для нас это неприемлемо — микроавтобусы нужно обслуживать каждый день, и, если нет поломок, то сумма составляет около трех тысяч белорусских рублей за машину. Где мы возьмем эти деньги?

«У меня пятеро детей, а работы теперь нет»

Инициатива Минтранса больно ударила и по водителям, для которых частные фирмы были единственной работой и источником дохода. Один из них — Александр Моржевский:

Александр Моржевский

— На этой фирме я работаю более двух лет. Большой плюс — стабильность и возможность зарабатывать, сейчас такое не везде встретишь, а когда у тебя в семье пятеро детей, это дорогого стоит. Зарплата на фирме позволяет жить, если тратить с умом. Но сейчас и ее не будет, последний рейс закончил в воскресенье, и теперь работы нет, а значит, и денег не будет.

Дмитрий Капустин, водитель «Полоцкого экспресса», тоже проработал в компании около двух лет и сейчас попал в трудное положение:

Дмитрий Капустин

— В день каждый водитель у нас совершает два рейса: в Минск и обратно, всего около девяти часов в дороге, нарушить режим труда и отдыха с таким графиком невозможно. Для меня перевозки — это единственный источник дохода. В Новополоцке с работой очень плохо, пойти некуда. Поверьте, я теперь часто смотрю объявления о работе и все, что нахожу, — это предложения государственных автопарков с окладом в 300 рублей. Здесь же зарплата сдельно-премиальная и зависит во многом от мнения пассажиров, если отзывы о водителе хорошие, то и премию можно ждать. Нравится в фирме и подход к машинам — за каждым водителем закреплен микроавтобус, который он сам обслуживает. Я в своей машине знаю каждый сантиметр и могу быть уверен, что она не сломается в дороге.

«Нам говорят, что у нас плохие машины. Да они все новые!»

«Если кто-то хочет заниматься нерегулярными перевозками, нет проблем, — занимайтесь. Главная цель закона — обеспечить безопасность пассажиров», — так Минтранс на днях прокомментировал сложившуюся ситуацию. Были названы и цифры нарушений, которые допускают маршрутчики. Но, по мнению перевозчиков, все просто только на словах. На самом деле много подводных камней, о которых вслух чиновники предпочитают не говорить.

— Действительно, никто не запрещает перевозки, но и условия не создают. Мы готовы идти на регулярные перевозки, но, я об том уже говорил, для нас нет квот, — продолжает заочный спор с чиновниками предприниматель Дмитрий Копылов, занятый в перевозках Минск — Полоцк.

Автопарк «Полоцкого экспресса», только свежие машины

— Нас обвиняют в том, что мы ездим на неисправной технике. Но лично у нас весь автопарк новый: микроавтобусы «Мерседес Спринтер» 2013−2016 годов, только две машины 2009 года, — продолжает перевозчик. — А вот транспорт государственный мы часто видим у обочины — потому что ломается. И часто бывает так, что именно мы подбираем пассажиров и довозим их до города, законом пока это было не запрещено. Что касается не пройденного техосмотра и аварий, то здесь часто смешивают грузовые и пассажирские перевозки. Но если грузовые еще могут выехать без ТО, то мы — нет. У нас сразу бы отозвали лицензию, а кто хочет разориться?

Что касается нарушений правил дорожного движения, то мы это жестко пресекаем. У нас тоже на каждой машине стоит GPS-трекер и на большинстве — электронный ограничитель скорости — не больше 90 км/ч. Распечатки с цифровых тахографов мы делали, и после нескольких предупреждений нерадивых водителей увольняем. К слову, одного такого водителя, которого мы уволили, в автопарке приняли с распростертыми объятиями.