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Белорус рассказал, как переезжал по грин-карте в США

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  • 26.02.2018, 23:32
  • 5,463

Семья из Минска решила все бросить и переехать в другую страну, чтобы начать с самого начала.

«Сначала думали отказаться», — говорит Вячеслав. «Потому что здесь и дети, и квартира с машиной, и хорошая работа. Да и возраст не лучший для переезда, — продолжает герой. — Но потом поговорил с женой. А у нее всегда была мечта построить домик на берегу океана...»

Так семья из Минска решила все бросить и переехать в другую страну, чтобы начать с самого начала. Как это было и что из этого вышло, смотрите в видеорепортаже «Онлайнера».


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