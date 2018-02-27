Минфин США введет новые санкции против РФ в ближайшие 30 дней 27.02.2018, 7:34

Стивен Мнучин заявил о конкретных сроках введения новых ограничительных мер.

США в ближайшее время введут новые санкции в отношении России. Об этом 27 февраля во время выступления в Калифорнийском университете заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщила в Twitter корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.

"Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", – процитировала журналистка слова чиновника.

Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.'' — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) 27 февраля 2018 г.

23 февраля на брифинге в Вашингтоне Мнучин не назвал конкретных сроков введения новых ограничительных мер против Кремля, но обещал, что решение будет принято через несколько недель.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.

Документ сократил максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Президенту США разрешили применять санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязал президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Главу Белого дома лишили права снимать ограничительные меры личным указом.

Согласно инициативе, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.

Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.