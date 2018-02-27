Верните маршрутки! 3 27.02.2018, 7:38

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Что белорусы говорят о прекращении работы междугородных частных рейсов.

Водители междугородных маршруток резко негативно отнеслись к намерению государства получить контроль над их бизнесом. А что по этому поводу думают сами пассажиры?

Первыми на изменение законодательства, повлекшее коллапс их бизнеса, отреагировали сами водители маршруток. Слово было за пассажирами: станут ли они на сторону государственного перевозчика, который декларировал заботу о комфорте и безопасности пассажиров – или поддержат «частника», обеспечивающего удобные перевозки не в будущем, а уже сейчас, пишет praca-by.info.

Профсоюз РЭП выступил в поддержку частных перевозчиков; статьи размещались в том числе и на страницах профсоюза в соцсетях. Комментировали статьи как сами водители, так и пассажиры. Судя по высказываниям последних, люди поддержали частный бизнес, чьими услугами они постоянно пользовались.

Приводим здесь несколько самых характерных комментариев, оставленных читателями в соцсетях.

«Все против людей!»

«Маршрутки частные - это единственный НОРМАЛЬНЫЙ способ передвижения по Беларуси! Единственный!!! Нельзя допустить его загубить! Чтобы не было монополии пусть автовокзалы создают свою базу, адекватную, конкурентоспособную, пусть поборется за клиента, пусть автопарк создадут с комфортными современными автобусами с вайфаем, с вежливыми водителями, с удобной формой расчета и заказом билета. И на 5 --00 утра, пассажира забирут с ближайшей от дома остановки, а не с автовокзала. Я в шоке!»

«Хватит грести под себя! Ну, что же это за государство, которое уничтожает любую возможность заработка гражданина???»

«А зачем монополисту делиться доходами? Выдавливаешь конкурентов административным ресурсом, а потом сам регулируешь ценообразование как хочешь... У нас антимонопольное законодательство не работает, возьмите евроопт, доброном, копеечка и брусничка. По сути одна компания евроторг.... Где антимономольное законодательство в действии?»

«Подскажите, как правильно с точки зрения закона написать жалобу или где-то проголосовать за отмену этого закона, и куда отправлять?»

«Да как они надоели-то уже. Когда вы уже насытитесь то? Сколько можно доить нас как коров? Вы вначале выберите нас на выборах, а мы вам потом будем жизнь невыносимой делать, так ведь? Всех ведь все устраивает, и перевозчиков,и простых граждан, нет, надо влезть и тут. Простой пример: лет 5 назад с Ивенца, который от Минска в 55 км с утра раньше 7 не реально было выехать на пригородном автобусе, который по дороге ещё в Раков заезжает, по итогу в Минске будете в 8.20, как успеть на работу тем,кому к 8 утра? Назад та же эпопея,только вот последний автобус уезжал с каменной горки в 16.30, как быть? С работы сваливать? Зато сейчас все удобно, недавно тёща с дня рождения внучки уезжала от нас в 21.00 с каменной горки, молодцы маршрутки, ведь всем приятно и в нужное время. Ау, государственный перевозчик! Не лезьте туда, куда вам не следует».

«Это просто возмутительно!!! Не понимаю, как можно было до такого додуматься! Не понимаю этого закона или указа, ведь даже при работе частных перевозок, на поезда не всегда было можно купить билет. Снова затронуты большие интересы и снова не простого народа, а прихвостней власти».

«Кто-то очень крупный просто забирает под себя этот бизнес».

«Незалежны прафсаюз! Помогите перевозчикам, пожалуйста! Я с ужасом думаю о тех, кто поедет зарабатывать деньги на содержание семей после 26 февраля, и у них поконфискуют микроавтобусы и штрафы большие вклеят. Э-эх...»

«Верните маршрутки!!! Что за дурдом!!!! Очень удобно было ездить из Минска в Новополоцк. Всегда комфортная поездка была. Как теперь ездить в университет? На автобусе по 5 часов или на поезде, который один раз ходит в день. Что за бред. Верните обратно».

«Ребята, дозвонилась по номеру 80172867696, те же разговоры о нерегулярщиках, что ездят на лысой резине, не соблюдают режим труда и отдыха, не хотят заключать договора с автовокзалами и т.д. короче все то, что мы уже слышали. Я задала вопрос , как вообще доехать до минска, если транспорта нет, а то, что предлагает авто и жд вокзал меня не устраивает, так как живу не в самом городе, а добравшись до него, нужно ночь провести на вокзале, а потом ещё несколько часов в поезде трястись. И это 21 век!!!!! Ответ был таков: -Этот вопрос не по адресу, обращайтесь в облавтотранс и облисполком. Короче говоря выставляют виноватыми перевозчиков и все тут. Пока они решают, как и кто будет ездить, люди не знают , на чем добираться. Может у кого есть идеи, как бороться с этим, просто уже сил нет .... Страдает, как всегда, простой народ».

Напомним, что 26 февраля между многими городами Беларуси остановилось транспортное сообщение, организованное частными перевозчиками.