Президент Польши Анджей Дуда купил электромобиль 1 27.02.2018, 7:48

Президент решил подать гражданам пример бережного отношения к окружающей среде.

Президент Польши Анджей Дуда купил электромобиль. Президент соседней страны подчеркивает: благодаря автомобилям с нулевыми выбросами, Польша может стать независимой от поставок нефти. Кроме того, машины уменьшат количество смога в городах, сообщает radiozet.pl.

Во время конференции на автостоянке президентского офиса было представлено новое приобретение - электрический BMW i3 с надписью «Электромобильность в президентском дворце».

Автомобиль может похвастаться дальностью до 200 км, но зимой расстояние сокращается до 150 км. В свою очередь, время зарядки аккумулятора до 80% составляет 40 минут.

Анджей Дуда подчеркнул, что Польша полностью готова конкурировать с развитыми странами Западной Европы в категории электомобильности. Правда, пока количество продаваемых в стране электромобилей оставляет желать лучшего.

В прошлом году в Польше приобрели всего 160 электромобилей.