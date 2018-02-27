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На каждой семье «висят» более $9 тысяч, одолженных Лукашенко

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  • 27.02.2018, 7:59
  • 1,811
Фото: kp.by

Как пояса ни затягивай – быстро не отдашь.

Эксперт программы «Асабісты капітал» на телеканале «Белсат» Михаил Залесский подсчитал, что общая задолженность средней белорусской семьи перед банками и другими кредиторами – всего около Br 2500. Можно отдать, если пояса затянуть.

Если суммировать все, что задолжали государственные предприятия, банки, да и сама Беларусь иностранным кредиторам – получится, что на средней семье Br 18,3 тыс. долгов. Как пояса ни затягивай – быстро не отдашь.

Откуда такие долги взялись, и есть ли шансы с ними рассчитаться – смотрите в видео.


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