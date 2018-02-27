До минус 30: как долго продержатся морозы в Беларуси? 2 27.02.2018, 8:04

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Ночь с 26-го на 27-ое февраля стала самой холодной.

Экстремальные морозы сохранятся до конца февраля, и это плохие новости. Хорошие – уже через неделю синоптики обещают потепление. В течение прошлой недели 860 человек получили травмы из-за холода и гололеда. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. При этом специалисты работают в 24-часовом режиме уже вторую неделю, сообщает «Белсат».

«Мы работаем на территории всей Беларуси. На данный момент: 23, 24, 25-ого мы помогли более, чем 2000 человекам. Порядка 600 человек – это бездомные, для них мы раздаем горячую еду и одежду, которую нам приносят белорусы», – отметил Дмитрий Русаков из Белорусского общества Красного Креста.

Ночь с 26-го на 27-ое февраля была самой холодной

Местами на Могилевщине прогнозируют ночью до -30. Именно на Могилевщине с начала года от морозов погибли 5 человек. В дни суровых холодов собеседник «Белсата» Дмитрий Русаков советует с большей эмпатии относится к тем, кто попадает в зону риска и ведет асоциальный образ жизни.

«Сегодня самая холодная ночь в Минске. Если вы увидели, что бездомный зашел в ваш подъезд, пожалуйста, не гоните его, дайте ему переждать эту низкую температуру, так как не факт, что если человек выйдет из подъезда, найдет себе другое теплое место», – объясняет благотворитель.

Если кто-то стал на дороге или не может завести автомобиль, специалисты советуют обращаться в «Роуд Хелп». Инициатива создана, чтобы помогать в том числе и эвакуировать транспортное средство. Кроме того, специалисты напоминают: во время сильных морозов не стоит злоупотреблять алкоголем, одевать же нужно широкую, удобную и теплую одежду.

Спасатели помогают пережить морозы не только жителям городов. Более 2 тысяч человек воспользовались пунктами обогрева, которые Красный Крест развернул около поломанного моста через Припять в Житковичском районе. Из-за погодных условий МЧС было вынуждено свернуть понтонную переправу, и людей сейчас перевозят на катерах. Пока же спасатели помогают местным перебираться на другой берег, волонтеры Красного Креста делятся теплыми напитками и едой.