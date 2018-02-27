Российская правозащитница попросила Макрона помочь в освобождении Сенцова 27.02.2018, 8:17

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

В Париже прошла акция солидарности с украинским режиссером.

Российская правозащитница и журналист Зоя Светова попросила президента Франции Эммануэля Макрона помочь в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Письмо с обращением 26 февраля опубликовала газета Liberation.

"Господин президент, я Зоя Светова, дочь осужденных советских диссидентов. Мой дедушка Григорий Фридлянд, первый декан исторического факультета МГУ и автор работ о Великой французской революции, в 1937 году стал жертвой Большого террора. Я очень хорошо знакома с практикой политического преследования", – написала Светова.

По ее словам, президент России Владимир Путин "не хочет освобождать Сенцова", поскольку украинец выступил против аннексии Крыма.

"Каждый из политических заключенных-украинцев является жертвой "украинской охоты", начатой сразу после аннексии Крыма российскими спецслужбами. Мы с нетерпением ждем вашей помощи, поскольку убеждены в том, что страдают невинные люди", – обратилась Светова к Макрону.

26 февраля в Париже на творческом вечере в поддержку Сенцова состоялся показ документального фильма Аскольда Курова "Суд: Российское государство против Олега Сенцова". Также актер Матье Амальрик зачитал отрывки из книги украинского режиссера "Рассказы", переведенные на французский, отметило агентство "Укринформ".

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.

14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.

В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск и Лабытнанги.

В феврале 2018 года Светова, которая состоит в переписке с украинцем, сообщила, что он читает в тюрьме по две книги в неделю и выучил английский язык.