Кто «крышует» белорусскую молочку в России 1 27.02.2018, 8:29

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Cхемы поставок санкционной продукции разрабатываются на высоком уровне.

Город Брянск. Российская сеть магазинов «Петерочка». Белорусские молочные продукты здесь составляют сильную конкуренцию российским, говорится в репортаже «Белсата».

Однако с 6-го марта это право может быть ограничено. На этот день «Россельхознадзор» перенес запрет на ввоз продукции белорусского производства. Среди изделий, которые подпали под санкции, молоко, сливки, сыворотка и концентраты белка.

На прошлой неделе Сергей Сидорский, член коллегии в деле промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, заявил, что законных оснований для запрета нет. «Россельхознадзор» ответил развернутым перечнем нарушений белорусской стороны.

Проблема в реэкспорте санкционных припасов из Украины и Евросоюза

«… Под видом производителей стран, которые не попали под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай). Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции. «Россельхознадзору» понадобился всего один день для того, чтобы связаться с ветеринарными службами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая и получить от них ответ, что данная продукция на адрес белорусских и российских получателей не отгружалась», – пояснили в Россельхознадзоре.

Другой пример махинаций, от которых страдают не только российские, но и белорусские предприятия, приводит представитель Российского союза производителей молока. Речь идет о белорусских изделиях, ориентированных на третьи страны.

«При поставках в третьи страны цены в Беларуси традиционно ниже, чем на поставки в РФ. В результате эта продукция не доезжает в третьи страны, но оседает в России. Так продукция портит ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке и негативно влияет как на российских, так и на белорусских производителей. Когда мы говорим об оценке эффектов, конкретные цифры назвать сложно. Но то, что от этих вещей традиционно страдают не только российские производители, но и белорусские – это однозначно», – считает директор объединения Артем Белов.

Такие схемы – не инициатива на местах

Они одобрены на самом верху белорусского руководства – неоднократно заявляли отечественные эксперты.

«Речь идет не о специалистах агропромышленного комплекса, не о переработчиках. Они имеют дело с высшими белорусскими властями», – объясняет Александр Ярошук, бывший заместитель председателя Миноблисполкома по агропромышленному комплексу.

Обвинения белорусских предприятий в реэкспорте санкционной продукции посыпались после введения Россией контрсанкций. Они стали ответом на европейские меры вследствие аннексии украинского Крыма.