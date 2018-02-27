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В Бразилии наблюдали необычное природное явление

  • 27.02.2018, 8:01

Вокруг Солнца появилось светящееся кольцо.

В столице бразильского штата Санта-Катарина, а также в нескольких близлежащих городах зафиксировали светящееся кольцо вокруг солнца.

В бразильским штате Санта-Катарина вокруг солнца появился оптический феномен гало, сообщает Globo.

Отмечается, что необычное природное явление бразильцы могли наблюдать 26 февраля.

Гало виднелось в столице штата − Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах. Многие пользователи поделились в сети фотографиями и видео феномена.

Фото: facebook.com/SantaEBelaCatarina

Гало возникает вокруг мощных источников света − в основном это солнце или луна. Преимущественно это явление происходит из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный кристаллами свет часто придает гало радужный оттенок.


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