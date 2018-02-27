Протесты в Бресте: Методы властей не действуют, пусть придумают что-то новое 27.02.2018, 8:41

Выступившие против аккумуляторного завода жители города настроены решительно.

Несмотря на угрозы со стороны прокуратуры Бреста, несколько десятков человек все же вышли протестовать морозным воскресным днем против строительства потенциально опасного аккумуляторного завода, говорится в репортаже «Белсата».

Видео с акции нет. Государственные медиа темы не освещают, а главных «народных репортеров» – Сергея Петрухина и Александра Кабанова – еще накануне превентивно задержали.

Сегодня над активистами начался суд за нарушение организации массового мероприятия – мол, активисты незаконно призывали на несанкционированную властями акцию.

«Задача схватить, удержать, украсть людей и держать их без связи с внешним миром, – это задача прервать поток информации о проблеме», – говорит правозащитник Роман Кисляк.

Превентивные задержания перед акциями происходили во время прошлогодних протестов против декрета номер три. Особенно активны – к примеру, гомельский видеоблогер Максим Филиппович – проводили за решеткой в общей сложности до 30-ти суток.

«Нас не хотят слышать, наверное. Не хотят понимать».

«Деньги, повсюду замешаны деньги».

«Мне кажется, просто они употребляют защитные меры, чтобы это не раздулось в какой-то большой протест».

«Но тщетно. Эти методы на нас уже не действуют, они ошибаются. Им нужно придумать что-то новенькое».

– высказались опрошенные журналистами жители города.

Мирные собрания планируют проводить в Бресте и дальше

Но пока Кабанов и Петрухин ждут своего судного дня на свободе. Заседание состоится 28-го февраля.

Накануне анонсированной акции протеста 25-го февраля, стало известно о внезапных «праздничных мероприятиях» – «шоу» от Министерства чрезвычайных ситуаций. Что характерно, в тот же самый морозный день, на той же площади и в то же самое время.

Однако число тех, кто пришел на мероприятие, несравнимо с количеством тех, кто отметились в коллективном обращении в Администрацию президента с требованием прекратить строительство аккумуляторного завода «iPower» бизнесмена Виктора Лемешевского. Активисты и неравнодушные граждане собрали уже более 36 тысяч подписей «против».

Жители Брестчины имеют сомнения по поводу безопасности проекта и опасаются выбросов в окружающую среду. Власти же – наоборот, не видят никакой проблемы и игнорируют требования и призывы брестчан.