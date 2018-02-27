Свежие силы для Европы: Меркель обновляет Германию и ЕС 27.02.2018, 9:09

Ангела Меркель на съезде ХДС призвала к обновлению Европы и усилению интеграционных процессов.

Делегаты съезда крупнейшей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в понедельник, 26 февраля, утвердили соглашение с Социал-демократической партией (СДПГ) о формировании коалиционного правительства. Как сообщает газета Die Welt, против выступили лишь 27 делегатов из 975, или около 3% от числа участников съезда (перевод – rbc.ru).

Ровно через полгода после парламентских выборов решение ХДС открывает дорогу к утверждению нового правительства Германии — взамен старого, сформированного после выборов 2013 года и продолжающего исполнять свои обязанности. На следующей неделе ожидается утверждение коалиционного соглашения руководством СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС, баварская «сестринская» партия ХДС).

В СДПГ также проходит голосование по утверждению коалиционного соглашения, но в отличие от ХДС решение примет не съезд, а весь партийный актив. Число членов СДПГ составляет около 400 тыс. человек. К 20 февраля члены партии получили бюллетени для голосования в поддержку или против коалиции с ХДС. До пятницы, 2 марта, они должны отправить заполненные бюллетени обратно в штаб-квартиру СДПГ. После этого в течение нескольких дней руководство партии обработает результаты и примет решение по вступлению в коалицию.

Подобную практику социал-демократы использовали и в декабре 2013 года, когда после предыдущих выборов две ведущие силы — СДПГ и блок ХДС/ХСС — также обсуждали создание правительства «большой коалиции» и оно было заключено.

Уже в понедельник, 5 марта, лидер ХСС Хорст Зеехофер обещает объявить решение об участии его партии в новом правительстве. По данным немецких СМИ, ХСС уверенно поддержит коалиционное соглашение, а Зеехофер возглавит Министерство внутренних дел, причем полномочия ведомства будут расширены: в сферу интересов его войдут вопросы строительства и жилья. С октября 2008 года Зеехофер возглавляет правительство Баварии.

Против европейской разобщенности

На открытии внеочередного однодневного съезда ХДС выступила лидер партии и канцлер Германии Ангела Меркель. Грядущее правительство станет уже четвертым подряд кабинетом под ее руководством. Канцлер призывала однопартийцев поддержать соглашение с СДПГ: «Мы долго над этим бились, пришлось идти на компромиссы, но в итоге достигли мы многого». По ее словам, главное теперь для Германии, а также и для Европы — это построение стабильного правительства.

Европа же, по словам Меркель, становится «слишком слабой и слишком медленной» во многих сферах одновременно. Однако именно европейское единство гарантирует вес и значимость немецких интересов и немецких ценностей, поэтому Берлин заинтересован в новом прорыве для Европы, в ее обновлении, заверила Меркель.

По словам главы немецкого правительства, Европа сейчас напоминает «лоскутное одеяло» с сильной политической разобщенностью и экономическими проблемами, поэтому сейчас континенту нужно большее единство: в охране внешних границ союза, оборонном сотрудничестве, на цифровом и финансовом рынках.

Еще в мае 2017 года о необходимости коренного обновления Европы говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Призыв к реформе Евросоюза он высказал на встрече с Меркель в Берлине через день после своей инаугурации.

Новые популярные лица

Накануне съезда Меркель представила имена членов будущего кабинета министров от ХДС. Пост министра обороны сохранит Урсула фон дер Ляйен. Ранее в феврале источники газеты Die Welt уверяли, что ее кандидатура рассматривается руководством НАТО на пост нового генсека организации.

Бывший глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, который со дня парламентских выборов в сентябре 2017 года исполняет обязанности министра финансов, должен возглавить Министерство экономики.

Новички в правительстве младше своих предшественников, руководство ХДС пошло на омоложение будущего правительства в ответ на запрос общества, пишет Reuters. Альтмайера сменит 45-летний Хельге Браун. Министром здравоохранения станет один из лидеров правого крыла ХДС, 37-летний Йенс Шпан. Глава отделения ХДС в земле Рейнланд-Пфальц и один из наиболее активно выступающих в прессе немецких политиков, 45-летняя Юлия Клёкнер, возглавит Министерство сельского хозяйства, а депутат бундестага, 46-летняя Аня Карличек, — Министерство образования и науки.

Всего, не считая самой Меркель, в будущем кабинете министров будет шесть представителей ХДС. Согласно данным немецких СМИ, еще шесть кресел займут представители СДПГ и три — кандидаты от баварской ХСС. Количественное разделение мест между партиями в текущем правительстве такое же, однако в некоторых министерствах сменится не только руководитель, но и его партийная принадлежность. Ожидается, что за СДПГ (как и в нынешнем правительстве) сохранится пост министра иностранных дел (сейчас его занимает Зигмар Габриэль). 7 февраля, когда стало известно о согласии СДПГ войти в коалицию с ХДС, источники в руководстве социал-демократов сообщали немецкой прессе, что лидер СДПГ Мартин Шульц дал согласие войти в правительство и занять пост министра иностранных дел. Однако через два дня он передумал — публично отказался от постов в правительстве и заявил о намерении вообще уйти с поста лидера партии.

Возможный преемник

На съезде 26 февраля делегаты также утвердили Аннегрет Крамп-Карренбауэр, премьер-министра земли Саар, новым генеральным секретарем ХДС. На прошлой неделе Меркель предложила ее на эту должность, которая подразумевает повседневное руководство работой партии и ведение избирательных кампаний.

По данным журнала Spiegel, Крамп-Карренбауэр является давней знакомой и доверенным лицом Меркель и в перспективе может стать ее преемницей во главе партии и правительства Германии. До этого наиболее вероятными претендентами на пост генерального секретаря аналитики Spiegel называли Шпана и Клёкнер. Одной из причин назначить Крамп-Карренбауэр ответственной в том числе за избирательные кампании стал, по мнению журнала, успех ХДС на региональных выборах в Сааре в марте 2017 года. Несмотря на «эффект Шульца» — взрыв популярности СДПГ после избрания лидером социал-демократов Мартина Шульца в феврале прошлого года, — партии ХДС в Сааре под руководством Крамп-Карренбауэр удалось даже нарастить поддержку до 40,7% (с 35,2% на предыдущих выборах 2012 года).

В декабре 2017 года опрос Института Forsa среди членов ХДС показал, что Крамп-Карренбауэр лидирует среди однопартийцев как наиболее приемлемый преемник Меркель. Ее кандидатура набрала 45% поддержки. Следом с 43% идет Клёкнер, третье место с 36% занял Шпан. Министр обороны фон дер Ляйен идет четвертой с 31% поддержки, пятое место с 28% делят будущий министр экономики Альтмайер и глава региона Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.