Школам разрешили отменять занятия из-за холодов 27.02.2018, 9:16

Фото: tut.by

Для этого температура воздуха на семь часов утра должна быть –25°С и ниже.

Министерство образования Беларуси разрешило школам отменять занятия из-за морозов, сообщили в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1".

Сильные морозы пришли в Беларусь на минувшей неделе: столбики термометров по ночам опускаются до почти –30°С, новые морозные рекорды устанавливаются практически каждый день.

Как сообщили в понедельник в эфире телеканала, Министерство образования разрешило школам отменять занятия – для этого температура воздуха на семь часов утра должна быть –25°С и ниже.

Пока данных об отмененных из-за морозов уроков нет.