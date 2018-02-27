Школам разрешили отменять занятия из-за холодов
- 27.02.2018, 9:16
Для этого температура воздуха на семь часов утра должна быть –25°С и ниже.
Министерство образования Беларуси разрешило школам отменять занятия из-за морозов, сообщили в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1".
Сильные морозы пришли в Беларусь на минувшей неделе: столбики термометров по ночам опускаются до почти –30°С, новые морозные рекорды устанавливаются практически каждый день.
Как сообщили в понедельник в эфире телеканала, Министерство образования разрешило школам отменять занятия – для этого температура воздуха на семь часов утра должна быть –25°С и ниже.
Пока данных об отмененных из-за морозов уроков нет.