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На Слуцком вокзале маршрутчики устроили «немую забастовку»

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  • 27.02.2018, 9:44
  • 2,833
ФОТО: BYMEDIA

Водители просто выстроились в ряд и никого везти не собираются.

На вокзале в Слуцке происходит акция маршрутчиков, которую можно назвать «немой забастовкой». Водители пока не выдвигают никаких требований, а просто выстроились на вокзале в ряд и никого везти не собираются.

Фото забастовки опубликовала жительница Слуцка.

«Маршрутки просто стоят и никого не везти не собираются. На фото можно разглядеть сотрудника ГАИ», - пишет она в комментарии к фото.


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