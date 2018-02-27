На Слуцком вокзале маршрутчики устроили «немую забастовку» 4 27.02.2018, 9:44

2,833

ФОТО: BYMEDIA

Водители просто выстроились в ряд и никого везти не собираются.

На вокзале в Слуцке происходит акция маршрутчиков, которую можно назвать «немой забастовкой». Водители пока не выдвигают никаких требований, а просто выстроились на вокзале в ряд и никого везти не собираются.

Фото забастовки опубликовала жительница Слуцка.

«Маршрутки просто стоят и никого не везти не собираются. На фото можно разглядеть сотрудника ГАИ», - пишет она в комментарии к фото.