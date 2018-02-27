Власти готовят Марши рассерженных пассажиров? 2 27.02.2018, 9:56

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Ситуация с маршрутными такси — это абсурд.

С 26 вступил в силу новый закон «Об автомобильных перевозках», который практически сразу парализовал многие частные рейсы между городами Беларуси. Первыми остановились маршрутки между Полоцком и Минском, затем сигналы о срыве частных перевозок начали поступать из других городов.

Ситуацию с применением нового закона, который обязывает маршрутчиков заключать договора с вокзалами и работать по принципу государственных автобусов, сайту Charter97.org прокомментировал представитель Белорусского Национального Конгресса из Гродно Сергей Веремеенко:

- Хочу начать с того, что для нас, пассажиров, частные маршрутки гораздо удобнее. Из Гродно в Минск, например, они ездили каждые полчаса и стоили дешевле, чем государственные автобусы.

Во-вторых, это постановление является абсолютно незаконным. Поэтому даже в рамках белорусского законодательства у маршрутчиков есть широкое поле для маневра и борьбы.

- То есть, новые правила противоречит действующему законодательству?

- Абсолютно верно. Согласно белорусским законам, такие перевозки не являются регулярными. Это нерегулярные перевозки, которые не подчиняются правилам, обязательным для едущих с автовокзала автобусов. И само понятие «нерегулярных перевозок» юридически не отменено.

Расписание движения, различные обязательства перед диспетчерами и вокзалами существуют только для регулярных пассажирских перевозок. Эту норму тоже никто не отменял. Поэтому нерегулярные перевозчики могут бойкотировать новые правило. Любые два гражданина страны могут заключать между собой договор на перевозку – как письменный, так и устный. То есть я, позвонив по телефону, могу сказать: «Привет, ИП Юра, я хочу, чтобы ты завез меня в Минск». Все. И на этом – точка. Договор заключен в рамках действующих в Беларуси законов.

Наш условный ИП Юра в этом случае может отвезти меня одного или отвезти целый автобус – тут нет никаких противоречий с актуальными законами.

- Зачем тогда издавать новые правила и устраивать «охоту на маршрутчиков»?

- Все просто. У государства закончились деньги на содержание чиновников и милиции. Частные маршрутчики показались на этот раз «лакомым куском» - как когда-то «тунеядцы», а перед ними – ИП, торгующие без сертификатов… Список можно продолжать до бесконечности.

Помню, как с подобной ситуацией сталкивались городские таксисты. На них очень сильно давили, но они стойко боролись за свои права – и изучая законы, и бойкотируя незаконные правила. Во многом им удалось отстоять свой бизнес.

Маршрутчикам тоже советую не отчаиваться, а внимательно изучить законные методы борьбы. Помню ситуацию, когда водители автобусов составлял подписной лист, где люди писали в столбик свои фамилии и подписи: это был своего рода договор на аренду транспортного средства пассажирами, которые в нем находятся.

То, что произошло 26 февраля – это абсурд и насилие даже над действующим законодательством. Желаю перевозчикам победы, искренне хочу, чтобы они справились с этой ситуацией. Как мы наблюдаем в очередной раз, государство проигрывает в конкурентной борьбе частнику. И вместо того, чтобы дать свободу деятельности и жить за счет налогов, занимается «выдавливанием» конкурента. При этом в руках государства эти перевозки, более чем уверен, будут убыточными. Потому победа маршрутчиков станет победой здравого смыла и принесет пользу для нас всех.

- Как еще можно добиться победы, кроме изучения законов и попыток их обойти?

- Как и с любой глупостью властей, которых в последние годы было немало. Когда-то Марши рассерженных белорусов заставили власть «заморозить» декрет №3. Сейчас зеркальным ответом могли бы стать «Марши рассерженных пассажиров». Но инициатором этих акций должны быть сами перевозчики. Они должны идти к своим пассажирам и начинать эту «волну».

Надо помнить о том, что власти вводят в действие абсурдный и нежизнеспособный декрет №1, который может привести к продолжению «тунеядской» эпопеи и росту протестных настроений. Где и когда «начнется» - мы не можем знать. Но надо бодрствовать и быть готовыми к этому. Когда-то в Гродно, перед вторым «Маршем нетунеядцев» задержали лидеров протестов. Но люди все равно вышли и появились новые лидеры. Поэтому каждому надо быть активным и готовым взять на себя ответственность в нужный момент. Так должно быть – и так будет.