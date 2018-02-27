Оппозиция будет добиваться разрешения на мирное шествие 25 марта 3 27.02.2018, 10:10

Оргкомитет по празднованию Дня Воли создал группу для переговоров с Мингорисполкомом.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец:

«Друзья, вот решение сегодняшнего Национального оргкомитета по празднованию 100-летия БНР:

Придать переговорной группы полномочия принимать в Мингорисполкоме решения от имени Оргкомитета относительно проведения Дня Воли 25 марта в рамках:

1. Поданной заявки Оргкомитета с вариантами относительно маршрута и местом концерта и митинга возле Оперного театра.

2. Обязательных праздничных шествия и концерта.

3. Отсутствия заграждений.

Состав переговорной группы: 1.Афнагель Евгений 2.Белоус Павел 3.Губаревич Юрий 4. Костусев Григорий 5.Некляев Владимир 6.Северинец Павел 7.Сивчик Вячеслав 8.Спариш Сергей».

Напомним, что вчера Мингорисполком предложил организаторам празднования 100-летия БНР отказаться от шествия и ограничиться митингом 25 марта.