Беларусь оказалась на последнем месте в Индексе Восточного партнерства 1 27.02.2018, 10:18

Индекс отражает прогресс, достигнутый шестью странами Восточного партнерства.

Из 6 стран «Восточного партнерства» Беларусь заняла 6-е место в Eastern Partnership Index.

Индекс Восточного партнерства (Eastern Partnership Index) 2015-2016 годов был представлен в конце нынешнего января Форумом гражданского общества Восточного партнерства и группой экспертов проекта в Постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС в Брюсселе, сообщает thinktanks.by.

Данный индекс отражает прогресс, достигнутый шестью странами Восточного партнерства в направлении устойчивого демократического развития и европейской интеграции. В создании данной работы приняло участие почти 50 экспертов из 6 стран Восточного партнерства и Европейского союза.

«Индекс измеряет шаги, предпринятые на пути к эффективному управлению, включая соблюдение и защиту демократии и прав человека, устойчивое развитие и интеграцию с Европейским союзом», - говорится в комментарии к исследованию.

Позиция Беларуси

Первое место в индексе заняла Молдова, второе - Грузия, третье -Украина. Далее в списке расположились Армения, Азербайджан и Беларусь.

В исследовании страны оценивались по двум основным показателям . Первый — «приближение» (Демократия и права человека, интеграция с ЕС, устойчивое развитие), где показатель Беларуси оказался 0,45 балла. Второй — «взаимосвязь» (Международная безопасность, политический диалог и сотрудничество, кооперация секторов и торговое сотрудничество, граждане страны в Европе), где белорусский показатель 0,46.

Для сравнения, у лидера рейтинга - Молдовы - эти оценки составляют 0,73 и 0,68 баллов соответственно.

Как говорится в исследовании, Беларусь заняла пятое место по показателю «взаимосвязь», имея четвертое место по показателю международной безопасности и пятое – по устойчивому развитию. По уровню делового климата позиция нашей страны выше, чем в Украине и Молдове.

Однако у Беларуси был гораздо более низкий уровень политического диалога, чем у любой другой страны Восточного партнерства. Также последнее место у Беларуси по таким рассматриваемым параметрам как демократия, независимые СМИ, интеграция и конвергенция с ЕС и ряду других критериев.

Рекомендации для Беларуси на 2018 год

В исследовании также даны рекомендации для Беларуси на 2018 год.

Составители индекса убеждены, что белорусским властям следует ввести немедленный мораторий на смертную казнь, следовать рекомендациям Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и полностью сотрудничать со Специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси.

«Парламенту» следует улучшить законодательную базу, регулирующую деятельность ОГО, облегчить процесс регистрации ОГО и иностранное финансирование ОГО и отменить статью 193.1, согласно которой создание или участие в деятельности незарегистрированной организации является преступным деянием.

По мнению экспертов, Беларусь должна выполнить требования к Соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС, а затем продвигаться вперед, выполняя технические и политические требования для безвизового въезда в Шенгенскую зону ЕС.

«Правительству следует проводить реальные экономические реформы в соответствии с рекомендациями международных финансовых институтов и сокращать задолженность государственных финансов», - полагают составители индекса.