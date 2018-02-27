Уругвай расследует схему поставок кокаина в Россию 1 27.02.2018, 10:23

В скандал могут оказаться замешанными высокопоставленные дипломаты.

Полиция Уругвая подключилась к расследованию предполагаемой схемы поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили южноамериканские СМИ. Уругвайский МВД получил сведения, согласно которым эта страна могла быть одним из промежуточных пунктов наркотрафика. Подозрения появились после прослушивания разговоров одного из предполагаемых участников преступной группировки, который сообщил, что транспортировка наркотиков проходит через Уругвай, сообщает «Немецкая волна».

Ранее в результате операции, в которой принимали участие российские и аргентинские спецслужбы, была сорвана попытка поставки в Россию почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены на территории одного из вспомогательных зданий российского посольства в Аргентине. Помимо этого, в стране были задержаны двое человек, причастных к наркоторговле. Это - эмигрировавший в Аргентину российский предприниматель и аргентинский полицейский из семьи выходцев из России.

Несколько дней назад журналисты аргентинского издания Clarin сообщили, что вероятные организаторы поставок кокаина говорили, что в деле был также замешан посол России в Аргентине. Журналисты утверждают, что организаторы преступления заявляли о покровительстве дипломатических представительств. Российский МИД через своего официального представителя Марию Захарову сообщил, что контрабандой занимались технические работники посольства, у которых не было дипломатического статуса.