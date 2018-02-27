В Германии робота научили приносить нужное пиво из холодильника 3 27.02.2018, 14:52

Перед экспериментом робот прошел обучение на 60 изображениях бутылок.

В Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили его искать путь к холодильнику, открывать его и приносить оттуда пиво. Проект описывается на сайте ChallengeRocket.

Робот TIAGo был совмещен с суперкомпьютером NVIDIA Jetson TX2, который использовался в качестве зрительной системы. С помощью него гуманоид смог построить маршрут до холодильника, найти его ручку, а также выбрать пиво нужной марки из нескольких, находившихся в холодильнике.

Перед экспериментом робот прошел обучение на 60 изображениях бутылок на 20 различных фонах. Для этого использовался алгоритм семантической сегментации: он позволял TIAGo выделять объекты на общем фоне и классифицировать их по форме.

Как пишет N+1, совмещение робота TIAGo с суперкомпьютером было проведено в рамках конкурса для инженеров Jetson Developer Challenge, начатом NVIDIA несколько месяцев назад. В рамках этого конкурса разработчикам гуманоидных роботов предлагалось совместить свои уже существующие модели с компьютером для улучшения их функций.