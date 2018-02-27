Фотофакт: Как бастуют маршрутчики в Слуцке и Солигорске 4 27.02.2018, 14:59

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Перевозчики в обоих городах отменили сегодня рейсы.

Из-за изменившихся правил пассажирских перевозок многие фирмы отменили маршрутки из ряда городов в Минск. Так, отменили все маршрутки в Полоцк, Солигорск, Слуцк, Копыль, Любань и Лунинец, проблемы в Лиде. В Лепеле пассажиры штурмуют кассы автовокзала - в Минск ходят только два автобуса в день, пишет kp.by.

Утром 27 февраля водители в Слуцке и Солигорске приехали на центральные автовокзалы этих городов. Но в рейсы не поехали - опасаются санкций со стороны государства.

Водители в Слуцке не поехали в рейсы. Фото: соцсети.

Частные маршрутки стоят на центральном автовокзале в Слуцке - на рейсы сегодня никто не вышел. Фото: соцсети.

Это автобусы государственного перевозчика - единственная возможность добраться в Минск. Фото: соцсети.

Маршрутки стоят на автовокзале в Солигорске - на рейсы никто не вышел. Фото: соцсети.