Фотофакт: Как бастуют маршрутчики в Слуцке и Солигорске

Фотофакт: Как бастуют маршрутчики в Слуцке и Солигорске4
- 27.02.2018, 14:59
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Перевозчики в обоих городах отменили сегодня рейсы.
Из-за изменившихся правил пассажирских перевозок многие фирмы отменили маршрутки из ряда городов в Минск. Так, отменили все маршрутки в Полоцк, Солигорск, Слуцк, Копыль, Любань и Лунинец, проблемы в Лиде. В Лепеле пассажиры штурмуют кассы автовокзала - в Минск ходят только два автобуса в день, пишет kp.by.
Утром 27 февраля водители в Слуцке и Солигорске приехали на центральные автовокзалы этих городов. Но в рейсы не поехали - опасаются санкций со стороны государства.