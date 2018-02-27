Солдат: Я простил прапорщика, но он заслужил лет восемь 16 27.02.2018, 15:14

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Бывший военнослужащий рассказал об инциденте с брошенной в него на полигоне лопатой.

Старшего прапорщика 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что бросил в солдата лопату. Последнему пришлось удалить селезенку, пишет tut.by.

Обвиняемого по уголовному делу взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. В своем последнем слове старший прапорщик вину признал частично, попросил у солдата прощения, но не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Также он обязан выплатить пять тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

— Я простил прапорщика, но это не значит, что он не должен сидеть. Как по мне, за то, что сделал, заслужил лет восемь, — рассуждает 21-летний Игорь, потерпевший по уголовному делу.

В 2016 году молодого человека сразу после окончания колледжа призвали в армию. Служить Игорь стал в родном городе, в Витебске, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Как рассказывает уже бывший солдат, девять месяцев службы прошли нормально, со старшим прапорщиком до 23 августа 2017 года проблем не было.

— Около 15.00 мы на полигоне укладывали плиты, ему не понравилось, что не там беру песок. Ну я и отошел, — вспоминает Игорь. — Прошел метров пять−шесть, и он швырнул мне в спину лопату. Резко стало плохо, затошнило, состояние было муторное. На полигоне был фельдшер, но он ничего не мог сделать, меня отвезли в медсанчасть, однако там уже все разошлись. Так я оказался в больнице. Сделали УЗИ, врачи сказали: разрыв селезенки — и срочно прооперировали. Проснулся только на следующий день, селезенку удалили.

Пока Игорь лежал в больнице, его родители обратились в прокуратуру, в отношении 35-летнего старшего прапорщика возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 455 УК «Злоупотребление властью, превышение власти, повлекшие тяжкие последствия». Через две недели Игоря выписали домой, сразу же комиссовали.

— Суд был открытым. Все десять человек, которые в тот день были на полигоне, сказали, что ничего не видели. В последнем слове прапорщик сказал: «Игорь, прости! Не думал, что так получится». Прокурор запросил для него то ли шесть лет, то ли семь (санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. — Прим. TUT.BY), — рассказывает TUT.BY Игорь.

Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда Витебского района 30 января 2018 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества, также он обязан выплатить потерпевшему пять тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Оказалось, старший прапорщик служил по контракту и занимал должность командира взвода обеспечения.

— Действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении как можно быстрее исполнить приказ командования войсковой части о завершении работ на объекте полигона, находясь для проведения ремонтных работ на территории указанного объекта, будучи назначенным старшим рабочей команды из числа личного состава роты охраны и обслуживания, в состав которой входил старший водитель — потерпевший, высказывая свое недовольство действиями указанного военнослужащего, который, по мнению обвиняемого, якобы медленно выполнял хозяйственные работы на данном объекте, в присутствии других военнослужащих словесно оскорбил потерпевшего, — говорится в официальном заявлении Витебского областного суда. — После того как последний в ответ на оскорбление прекратил выполнять хозяйственные работы, обвиняемый, действуя публично, в присутствии других военнослужащих, превышая свою власть как начальника, применил насилие в отношении подчиненного, совершив бросок лопатой в потерпевшего, в результате чего причинил закрытую тупую травму живота, относящуюся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни, что повлекло тяжкие последствия.

Потерпевший Игорь признался, что выставил небольшой иск о возмещении морального вреда, учитывая, что старший прапорщик выплачивает кредит за квартиру и воспитывает с женой троих детей. Обвиняемый с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение в Витебском областном суде назначено на 30 марта.

— Сейчас чувствую себя нормально. Только бегать тяжело, сразу появляется одышка, и когда поем плотно, болит живот, — отмечает Игорь.

Приговор в законную силу не вступил.