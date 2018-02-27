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Стало известно, какой будет погода в последний день зимы

  • 27.02.2018, 15:24
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Завтра ожидаются метели.

28 февраля погодные условия Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Украины, ночью по северу страны сохранится влияние холодного антициклона, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью по юго-восточной половине страны, утром и днем, на значительной части территории, снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -18..-24°С, по северу страны, при прояснениях, -25..-27°С, по югу -13..-17°С. Во второй половине дня морозы ослабеют до -9..-15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - слабо падать.


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