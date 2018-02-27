В Барановичах задержали директора теплосетей 21 27.02.2018, 15:40

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В операции участвовало высшее милицейское начальство.

В редакцию Intex-press позвонил читатель и сообщил, что на улице Брестской много милиционеров, которые, очевидно, проводят задержание.

На месте происшествия прибывший корреспондент увидел около десяти сотрудников ОБЭП Барановичского ГОВД, также там находился Владимир Максимчик, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Барановичского горисполкома, начальник криминальной милиции.

Милиционеры в масках охраняли задержанного. С руками за спиной он стоял около автомобиля, опустив голову вниз.

Мужчиной оказался директор КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» Виталий Кадышин.

В момент задержания Кадышин был на личном автомобиле, одет «по-домашнему» – в спортивных штанах и кроссовках. Вел себя спокойно.

Милиционеры сообщили Intex-press, что Кадышина подозревают в «получении взятки от коммерческой структуры». От других комментариев они отказались.

На месте задержания следственно-оперативная группа изъяла из машины Кадышина конверт с деньгами. В нем была стопка купюр номиналом 50 рублей.

Когда сотрудники правоохранительных органов записывали номера банкнот, корреспондент Intex-press насчитала 60 купюр. То есть в пачке, которую видели журналисты, было около 3000 рублей, или $1500 в эквиваленте.

В КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» Intex-press сообщили, что директор этого предприятия Виталий Кадышин сейчас лежит в больнице. Как давно он ушел на больничный, там говорить отказались.

Получить оперативный комментарий в правоохранительных органах о том, от кого и за какие услуги Кадышин получил взятку, Intex-press не удалось.

Виталий Кадышин был назначен директором КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» в декабре 2016 года. Один из самых больших проектов, которым занимается его предприятие, – модернизация котельной в микрорайоне Тексер, строительство которой финансирует Всемирный банк реконструкции и развития. Котельная не была введена в эксплуатацию в положенные сроки – в феврале 2017 года.

Строительство сопровождалось сменой геподрядчика и судебными разбирательствами. Виталий Кадышин категорически отказывался комментировать Intex-press ход модернизации котельной.