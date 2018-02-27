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В полоцкой школе родителей заставляли сдавать деньги на ремонт

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  • 27.02.2018, 15:46
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Иллюстрационное фото

Те пошли в прокуратуру.

В одной из средних школ Полоцка родителей заставляли сдавать деньги на различные нужды учреждения образования. Факты недобровольного формирования средств попечительского совета установила местная прокуратура, пишет kurjer.info.

В прокуратуру обратился один из родителей, который отказался сдавать значительную сумму на ремонт школы. После этого он столкнулся с психологическим давлением со стороны работников школы и попечительского совета.

«Прокуратура выяснила, что родителям не говорили о добровольном характере сбора денег. Напротив, на собраниях им передавали бумажный листок, где указывали расчётный счёт, нужную сумму и дату, до которой нужно заплатить. Родителей также обязывали приносить в школу квитанции об уплате этих денег», — отметил Алексей Корытько, помощник прокурора Полоцкого района.

Виновных работников школы привлекли к дисциплинарной ответственности.


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