В полоцкой школе родителей заставляли сдавать деньги на ремонт

В полоцкой школе родителей заставляли сдавать деньги на ремонт14
- 27.02.2018, 15:46
- 4,400
Те пошли в прокуратуру.
В одной из средних школ Полоцка родителей заставляли сдавать деньги на различные нужды учреждения образования. Факты недобровольного формирования средств попечительского совета установила местная прокуратура, пишет kurjer.info.
В прокуратуру обратился один из родителей, который отказался сдавать значительную сумму на ремонт школы. После этого он столкнулся с психологическим давлением со стороны работников школы и попечительского совета.
«Прокуратура выяснила, что родителям не говорили о добровольном характере сбора денег. Напротив, на собраниях им передавали бумажный листок, где указывали расчётный счёт, нужную сумму и дату, до которой нужно заплатить. Родителей также обязывали приносить в школу квитанции об уплате этих денег», — отметил Алексей Корытько, помощник прокурора Полоцкого района.
Виновных работников школы привлекли к дисциплинарной ответственности.