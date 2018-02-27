Британец выиграл в покер $59 тысяч и поставил все на один бросок шарика 5 27.02.2018, 15:50

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Запустить шарик вызвался сам владелец казино.

Британец Джейка Коди выиграл 42 тысячи фунтов (около 59 тысяч долларов) на турнире по покеру, который проходил в казино Dusk till Dawn («От заката до рассвета») в британском Ноттингеме, но решил не останавливаться на этом. На эту историю обратил внимание medialeaks.ru.

Коди отправился к столу рулетки, окруженный толпой друзей, других игроков и болельщиков, и поставил весь свой выигрыш на черное. Запустить шарик вызвался сам владелец казино.

Зал скандировал «Черное! Черное!», после погрузился в полную тишину, а затем взорваться ликованием. Шарик приземлился на 22 черное, принеся мужчине выигрыш в размере 85 тысяч фунтов (119 тысяч долларов).