Гибридный провал Юлия Латынина

27.02.2018, 15:50

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Юлия Латынина

Прежняя тактика России оказалась опасной и бесполезной.

Предыдущий этап военного противостояния в Сирии характеризовался необходимостью воевать против ИГИЛ. Это не значит, что участники войны воевали именно и исключительно против исламского государства - на самом деле каждая сторона конфликта надеялась на то, что главную тяжесть борьбы с ИГИЛ возьмет на себе противник, и что она, сторона, сэкономит силы и обрушится на этого противника уже после победы над исламистами.

Это - типичная картина для любой войны, в которой участвуют более чем две стороны. Точно так же, к примеру, во время японо-китайской войны в 1937-1945 гг. и Гоминьдан, и китайская Красная Армия надеялись, что их противник сыграет главную роль в боях с японцами. «Пусть волк загонит для меня лису, а потом я застрелю волка», - так можно сформулировать такую тактику.

ИГИЛ разгромлен, и час настал.

Aфрин: турки против курдов

Первый шаг в партии сделал турецкий диктатор Реджеп Эрдоган, который 19 января объявил о начале операции против курдского Африна.

Именно курды вынесли на себе основную тяжесть войны с ИГИЛ и сделали это в немалой степени при прямой поддержке американцев и других членов международной коалиции. Курды были самым надежным и боеспособным союзником США: YPG (курдские отряды народной самообороны) вместе со своей сестринской организацией YPJ (женскими отрядами самообороны) - одна из немногих светских сил, воевавших в Сирии. Они, по сути, хоть это и не признано официально, являются боевым крылом левой Курдской рабочей партии, признанной террористической организацией в США (но не в России).

Курды – 30-миллионный разрозненный и преследуемый народ, проживающий на территориях Сирии, Турции, Ирака и Ирана. Во всех этих странах курды подвергаются или преследованиям, или прямому геноциду.

Победа курдов и коалиции над ИГИЛ означала создание на востоке Сирии автономных курдских территорий, которые когда-либо, вполне вероятно, смогут превратиться в независимое курдское светское государство и, подобно Израилю, стать плацдармом Запада на все более впадающем в исламский фанатизм Ближнем Востоке. В противном случае курдам не поздоровится.

Эрдоган, который имеет притязания на статус лидера суннитского мира и мечтает о восстановлении Османской империи, не мог допустить появление возле турецкой границы независимого Курдистана (и хотя думать об этом можно лишь в отдаленной перспективе, но даже создание автономного курдского района вряд ли устроит Турцию). Поэтому сразу после разгрома ИГИЛ Эрдоган и объявил об операции против курдского Африна. Операция была названа «Оливковая ветвь».

Целью операции, по утверждению Эрдогана, являлось «восстановление правильной демографической ситуации» в Африне (читай – резню курдов). «Они – варвары, убийцы, воры и насильники, - заявил Эрдоган, - они новые пособники современных крестоносцев. С этой операцией Турция не только защитит свои границы, но и спасет честь человечества».

Главной ударной силой Эрдогана, помимо собственно турецкой армии, стали различные исламистские формирования, поддерживаемые Турцией, в частности, «Джебхат аль-Нусра» (ДН), бывшее подразделение «Аль-Каиды» *. (Впрочем, Эрдоган вовсе не против того, чтобы в Африне повоевала и Свободная сирийская армия (ССА), а Россия отбомбилась по ДН в Идлибе – прим. ред.).

Вообще нужно иметь в виду, что достаточно большое количество исламских экстремистов, воевавших в Сирии, попадали туда с территории Турции, да и снабжались оттуда же - и этого бы не могло произойти без участия и помощи турецких властей. «Джебхат аль-Нусра» для Турции то же, что «ЧВК Вагнера» для России. Это - возможность не отвечать за совершаемое якобы неподконтрольными формированиями.

Эрдоган также заявил о начале операции против курдского Маджиба, где стоят американские части. Такая операция вполне могла бы означать прямое столкновение между войсками двух стран НАТО. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Несмотря на бомбардировки, приведшие к жертвам среди гражданского населения и к уничтожению храма Эйн Дара, датируемого X в. до н.э. (двойник Первого Храма в Иерусалиме), турецкие войска до сих пор не могут взять Африн. Причиной, вероятно, является как предупреждение американцев, так и низкий боевой дух турецких войск.

Турецкая армия была главной прозападной силой в Турции, но после того, как Эрдоган ее обезглавил, в ней, вероятно, осталось довольно мало тех, кто умеет воевать. К тому же наполеоновские планы Эрдогана разбились и о тот простой факт, что турецкие солдаты не хотят за него умирать, в то время как курды все – вплоть до женщин - стали нацией профессиональных военных. Это вопрос их выживания.

Хишам: русский против курдов

Именно наступление Эрдогана на курдов послужило спусковым крючком для другой операции: для попытки захвата нефтеносных полей под Дейр-аз-Зором, в которой участвовали войска правительственной коалиции: то есть асадовцы, шииты и русские.

В чем был смысл?

Существует неформальная договоренность, согласно которой граница между российской и американской зоной влияния проходит по Евфрату. На восточном берегу Евфрата сидят пришедшие туда курды и американцы, на западном – русские, Асад и шииты. Там же, на восточном берегу, недалеко от Дейр-аз-Зора, нефтяные поля и НПЗ.

Размер этих месторождений не таков, чтобы привлечь к ним (особенно в условиях гражданской войны) внимание крупных нефтяных компаний, однако они позволяют самофинансироваться курдам – так же, как они позволяли самофинансироваться и владевшему ими до этого ИГИЛ. Напомню: еще летом в России вышел документ, отдавший до четверти освобожденных в Сирии месторождений под контроль компаний «кремлевского повара» Пригожина, чье имя связывают с «ЧВК Вагнера».

Иначе говоря, России или США как державам эти месторождения не интересны, но они очень интересуют всех полевых командиров и тех, кто за ними стоит.

Еще в сентябре «войска Асада», т.е. читай, русские и шииты, переправились в районе Дейр аз-Зора через Евфрат и начали наступление на нефтеносный район, которым тогда владел ИГИЛ. Курды в ответ ускорили наступление и захватили район первыми. Асад почувствовал себя обделенным. Штаты были в шоке, и в американской военной прессе появились статьи о том, что русские не соблюдают договоренностей и что Евфрат не может сыграть роль Эльбы.

Самое главное в этой истории – это вопрос о переправе через Евфрат.

Дейр-аз-Зор находится в среднем течении реки. В этом месте Евфрат, конечно, еще не Амазонка, - но уже и не ручей. В районе Дейр-аз-Зора было два моста, первый из которых был построен англичанами еще в 1927 г. Оба взорвали – один в 2013 году, другой – в 2014-м.

Английский мост представлял из себя четырехпролетное сооружение длиной 500 метров и высотой 36. Самый длинный пролет моста - 105 метров. Чтобы было понятно – это два Дворцовых моста через Неву - на 100 метров длиннее, чем Литейный, и на 150 метров - чем Благовещенский.

«Войска Асада» переправлялись в сентябре через Евфрат по понтонному мосту.

В этой связи - неувязка. Наш МИД говорит, что под Дейр-аз-Зором погибли «казаки и нацболы» - наемники, добровольцы. А понтонный мост в боевых условиях кто наводил? Тоже казаки?

Очевидно, что понтонный мост был сооружен профессионалами, что в Минобороны особенно и не скрывают.

Это был ключевой для России вопрос войны: в начале января, - тогда же, когда Эрдоган начал готовить наступление на Африн, - по этому мосту начали перебрасывать тяжелую технику. Иначе говоря, оба наступления – на курдский Африн и на находящиеся под контролем курдов месторождения – готовились одновременно. Это, на мой взгляд, была, прежде всего, операция по разделу зоны влияния курдов, видимо, согласованная между Москвой и Анкарой на самом высоком уровне.

Однако 6 января, за 13 дней до турецкой операции, понтонный мост снесло поднявшимися водами Евфрата. Российское Минобороны объяснило разрушение моста действиями курдов и американцев, которые открыли шлюзы в верховьях реки.

Можно предположить, что если бы мост не был снесен, то наступление русских «трактористов» при Хишаме началось бы одновременно с операцией Эрдогана против Африна и совсем другими силами.

Вместо этого оно началось через 17 дней после того, как стало известно, что курды выводят свои военные части из-под Дейр-аз-Зора, чтобы перебросить их к Африну.

О произошедшем далее известно хорошо. Вечером 7 февраля началась масштабная артподготовка, и под прикрытием артиллерии к курдским позициям с плацдарма под Дейр-аз-Зором пошла танковая колонна. Американцы и курды связались с российскими военными - спросили, что происходит. В ответ они услышали классическое: «нас там нет».

Во времена президента Обамы этот ответ, вероятно, вызывал бы немедленные и решительные меры: было бы созвано совещание по поводу вероломных русских, а президент громко заявил бы о своей приверженности идее мира - в то время как ихтамнеты громили бы позиции курдов. Но, к сожалению для Кремля, нынешнего президента США зовут Трамп.

«Ах, вас там нет?» - спросили американцы. И нанесли по плацдарму сокрушительный удар. Через два часа все было кончено.

Россия первоначально все отрицала. Однако, по мере того, как сведения о прямом военном столкновении между Россией и США просачивались в печать, была выбрана другая тактика. Власти официально заявили, что речь идет как раз о «вагнерах» - то есть, исходя из публичных заявлений, о «неких свободно передвигающихся по свету россиянах». В печати появились биографии некоторых погибших: казака Владимира Логинова, который воевал на Донбассе с 2015-го года, нацбола Кирилла Ананьева, Игоря Косотурова, Алексея Ладыгина…

Если задуматься, это было удивительное зрелище. Ведь, начиная, по крайней мере, с 2005-го года, мы не жили, а противостояли кровавым проискам США. Мы не участвовали в Олимпиаде — а боролись с пиндосами, во всем видели злобный умысел американцев, мечтая шапками надавать им по сусалам. И было страшно даже подумать, что будет после того, как стратегический противник диванных вояк действительно раздолбает российские военные части.

Еще раз: версия о разгроме под Хишамом просто «казаков» и «нацболов» не выдерживает критики. Вопрос о том, что операция происходила без согласования на самом высшем уровне, на мой взгляд, просто не может рассматриваться. Классический кремлевский modus operandi – с такими же словами «ихтамнет» мы аннексировали Крым. Это прием, который рассчитан на то, чтобы запутать противника, заставить его недоумевать и надеяться в душе, что ничего особенного не происходит. В Крыму это сработало. Под Хишамом — нет.

Кроме этого, не стоит забывать и о трениях, которые существуют между «ЧВК Вагнера» и Минобороны. В результате «вагнеровцы» выступили в роли штрафбатов, которых бросали на минные поля: пройдут – хорошо, подорвутся – еще лучше. В конце концов, это тоже старейшая военная хитрость: подставить своего собственно соперника под удар противника.

Третьи силы: Иран против Израиля

Еще один игрок в сирийском конфликте - Иран. Шиитские отряды, наряду с русскими, являются единственной опорой Асада. Своих войск у Асад не так уж и много.

Шиитские отряды самообороны для Ирана – то же, что «Джебхат аль-Нусра» для Турции. Это - иранские вагнеры, от которых, впрочем, никто публично не открещивается.

Сразу после разгрома «вагнеров» под Хишамом Иран тоже включился в игру: 10 февраля, в полпятого утра, границу Израиля пересек запущенный с территории Сирии иранский беспилотник «Симург», скопированный с американского RQ-170, который несколько лет назад то ли упал над территорией Ирана сам, то ли бы посажен иранцами.

Израильтяне немедленно сбили беспилотник и уничтожили пункт управления им, находившийся на территории Сирии. На обратном пути израильские F-16 попали под плотный огонь сирийских «Буков» и «С-200», и один из самолетов был сбит.

Самолет упал на территории Галилеи, летчик и стрелок благополучно катапультировались. Это был первый израильский самолет, сбитый с 1980-х годов, и в ответ уже к 8 утра массированный налет израильской авиации уничтожил позиции ПВО Сирии. После этого израильский премьер Нетаньяху срочно позвонил Владимиру Путину.

Этот звонок заставляет осторожно предположить, что, возможно, расчеты некоторых сирийских средств ПВО, разбомбленных израильтянами, были российские.

Таким образом, Россия – или, по крайней мере, проасадовская коалиция, частью которой она является, - за неделю столкнулась с двумя армиями – США и Израиля, и оба раза потерпела поражение. Выяснилось, что знаменитое российское ноу-хау - гибридная война - является успешным только до тех пор, пока противник готов верить дезинформации.

Гибридная война действительно имеет свои плюсы. Она позволяет скрыть боевые потери. Она позволяет ввергнуть население страны в патриотический угар, одновременно исключив национальный траур по человеческим жертвам. Она позволяет громко заявлять «настамнет» и под энергичные крики о собственной невиновности захватывать все новые территории на глазах растерянного и не понимающего, что происходит, соперника.

Однако под Хишамом оказалось, что все это действует ровно до тех пор, пока соперник позволяет себя надувать. Пропаганда замолкает тогда, когда начинает говорить боевая авиация.

Юлия Латынина, «Новая газета»