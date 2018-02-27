Водители маршруток приняли новые правила в штыки 2 27.02.2018, 16:03

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Продолжение работы грозит частным перевозчикам большими штрафами и судами.

Комфорт, гибкость расписания, разумные цены. Преимущества частных перевозок очевидны, пишет сайт mlyn.by.

Но среди водителей маршруток нет единого мнения о принятых изменениях. Одни новые правила приняли в штыки, другие – увидели шанс избавится наконец от недобросовестных конкурентов.

– Посмотрите на ситуацию изнутри – и вы увидите, что сейчас перевозчики просто поделены на тех, кто выдает билет в начале поездки, и тех, кто делает это по прибытию в конечный пункт (или вообще игнорирует эти, по его мнению, лишние формальности), – рассказал водитель Валерий. – Уже долгое время нам приходилось мириться с такой, к примеру, ситуацией. Мы указываем в расписании отъезд в 12.30, а за 10 минут до отправления приезжает «бус» конкурентов и втихую забирает клиентов.

Еще накануне некоторые частные перевозчики из Слуцка, Солигорска и Любани были настроены продолжать работу, несмотря на запреты.

– Мы будем делать все для удобства и комфорта пассажиров, – отметил представитель одной из слуцких служб междугородних перевозок.

Диспетчеры маршруток принимали заказы на вторник и среду, однако вечером в понедельник пассажирам перезвонили и сообщили: рейсов на Минск и Боровляны больше не будет. По номеру телефона, указанному на сайте одной из слуцких маршрутных служб, журналистам ответили, что ввиду сложившихся обстоятельств перевозчик временно остановил работу и заказы в ближайшие дни не принимаются.

Сами водители маршруток на контакт идут неохотно, однако представитель автоперевозчика, который еще вчера осуществлял рейсы из Слуцка в столицу, отметил: такое решение далось не просто, и оно принято коллективно.

– Мы не собираемся быть «вне закона», поэтому и приостановили работу. Не хочется создавать себе и людям дополнительных проблем. Вчера мы вышли на маршрут, потому что понедельник – очень загруженный день, многие едут на учебу, работу. Думали и дальше продолжать работу, чтобы не подводить своих клиентов, но нам объяснили, что наши действия незаконны. Это грозит большими штрафами и судебными разбирательствами, – сообщил представитель слуцкой службы междугородних перевозок.

Любанские маршрутчики от комментариев отказались.

«Как попасть в Копыль?»

«Никак. Даже не едут конкуренты. Извините!»

Частные перевозчики продолжают подогревать ажиотаж. И, к примеру, если еще в понедельник в Слуцке одна компания отказалась выезжать на маршрут, то сегодня поездки в Минск решила приостановить и другая.