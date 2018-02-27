Украинец почти 20 лет получал пенсии в Беларуси и России 7 27.02.2018, 16:20

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Правоохранительные органы Украины вот уже четвертый год пытаются доказать факт мошенничества.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

В уголовном деле отмечается, что украинец беспричинно с 1996 года получал выплаты на территории Украины, так как с 1995-го ему уже была назначена и выплачивалась пенсия на территории России, а с 1999-го - на территории Беларуси.

Правоохранительные органы обратили внимание, что украинец систематически пересекает границу на основании украинского паспорта, который был якобы утерян. По данным пограничных служб, этот гражданин и в настоящее время находится на территории Украины.

В декабре 2017 года одно из районных управлений Харьковской области пенсионного фонда Украины обратилось в суд с иском о компенсации имущественного ущерба в размере почти 188 тысяч гривен (около 7 тысяч долларов в эквиваленте по нынешнему курсу).

Как следует из материалов дела, украинец имеет педагогическое образование, так как в России пенсионные выплаты были ему назначены «за выслугу лет как педагогическому работнику Грайваранского райсобеса Белгородской области РФ».

В то же время в Украине этот гражданин получал дополнительно к пенсии выплаты,которые назначаются по национальному законодательству «детям войны», а также в связи с инвалидностью в результате чернобыльской катастрофы. При этом украинец через суд систематически добивался перерасчета дополнительных выплат.

Уголовное дело было заведено в июне 2014 года по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Это преступление в Украине карается как штрафом в размере 850 гривен (15 долларов в эквиваленте), так и 240 часами общественных работ, исправительными работами на два года или ограничением свободы на срок до трех лет.