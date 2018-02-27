Amnesty International опубликовала доклад о Беларуси 27.02.2018, 16:20

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Правозащитная организация раскритиковала белорусские власти.

22 февраля международная правозащитная организация Amnesty International представила ежегодный доклад за 2017/2018 года «Права человека в современном мире», в котором проанализированы ситуации с правами человека в 159 странах мира, в том числе Беларуси, сообщает сайт spring96.org.

Так, в резюме к разделу по Беларуси отмечается, что с февраля по апрель власти жестоко подавляли мирные протесты. Правительство страны по-прежнему отказывалось принять мандат Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. Несколько человек, обратившихся за международной защитой, были возвращены в страны, где им угрожают пытки и другие виды жестокого обращения. Продолжали действовать суровые законодательные ограничения в отношении СМИ, НКО, политических партий и публичных собраний. Одного человека казнили и еще четверых приговорили к смерти.

Краткая справка

После нескольких лет без крупных акций протеста в феврале и марте состоялись массовые митинги против налога на безработных, введенного декретом Лукашенко в 2015 году. Власти подавили протесты. В марте 35 человекам были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков на иностранные деньги, причем это связывалось с митингами. Аресты широко освещались по телевидению. В июле всех арестованных отпустили на свободу.

Смертная казнь

В апреле казнили Сергея Вострикова, находившегося в камере смертников с мая 2016 года. Подтверждение казни поступило в Гомельский областной суд 29 апреля. Его последнее письмо матери датировано 13 апреля.

Смертной казни ожидали еще пятеро человек: Алексей Михаленя (Верховный суд 30 июня оставил в силе его приговор, вынесенный 17 марта), Игорь Гершанков и Семен Бережной (оба осуждены 21 июля, 20 декабря Верховный суд отклонил их апелляции на свои приговоры); Виктору Летову приговор был вынесен 22 сентября; Кирилл Казачок (осужден 28 декабря 2016 года и решил не обжаловать приговор).

Узники совести

Множество участников митингов были осуждены за мирный активизм. Суд Заводского района города Минска 7 апреля заменил условный срок реальным двухлетним заключением Дмитрию Полиенко, осужденному в 2016 году. Причиной ужесточения наказания стали два административных дела против него. Первое административное наказание (семидневный арест за «мелкое хулиганство» и «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») было наложено на него 10 марта 2017 года за то, что он громко возмущался приговором на суде, за ходом которого наблюдал. Второе административное наказание (15-дневный арест за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») было наложено 20 марта 2017 года за его мирную акцию протеста против строительства здания в центре Минска 25 февраля. Первоначальный условный приговор к двум годам лишения свободы Дмитрию Полиенко был вынесен за то, что он якобы напал на сотрудника ГАИ во время акции протеста велосипедистов в Минске в апреле 2016 года.

Свобода собраний

В феврале и марте тысячи людей по всей стране выходили на мирные митинги против налога на безработных. Некоторые организаторы и участники сообщали о преследованиях со стороны милиции, в том числе кратковременных задержаниях и вызовах на допрос. Так, 25 марта милиция не дала провести мирный митинг в центре Минска и задержала сотни людей, в том числе в некоторых случаях с превышением силы. Нескольких протестующих правоохранители жестоко избили во время задержаний и нахождения под стражей в органах внутренних дел.

С февраля по апрель в связи с акциями протеста было задержано более 900 человек, включая политических активистов, которым не давали попасть на митинги, и журналистов. Не менее 177 человек были признаны виновными в предполагаемых административных правонарушениях и оштрафованы либо арестованы на сроки от пяти до 25 суток. Во всех случаях, кроме одного, задержанных судили суммарно: все суды одинаково без вопросов принимали рапорты милиционеров в качестве доказательств вины.

Свобода объединений

Сохранялись жесткие ограничения деятельности НКО. Согласно статье 193.1 Уголовного кодекса, учреждение незарегистрированной организации и участие в ее деятельности считалось преступлением, предусматривающим наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

В правозащитной организации «Весна» 25 марта сотрудники ОМОНа в масках провели обыск и задержали всех 57 человек, присутствовавших в офисе. Среди них были белорусские и иностранные правозащитники и журналисты, которые пришли туда на инструктаж для наблюдателей за демонстрациями. Их продержали в РУВД три часа, а потом отпустили без предъявления обвинений. Одному из задержанных потребовалась госпитализация в связи с травмами головы, полученными при задержании.

Свобода выражения мнений

Всем работникам иностранных СМИ требовалась официальная аккредитация, и им в ней постоянно и произвольно отказывали. За отсутствие аккредитации было задержано и оштрафовано более 100 журналистов печатных изданий, радиостанций и телеканалов, причем некоторых задерживали неоднократно. Как минимум в восьми случаях журналистов, освещавших акции протеста, задерживали как участников и приговаривали к административным арестам на сроки от пяти до 15 дней.

Журналистку из Гомеля (юго-восток Беларуси) Ларису Щирякову задержали и оштрафовали, насколько известно, за трансляцию митинга. По ее словам, в милиции ее предупредили, что в случае последующих административных правонарушений ее семье может быть придан статус «социально-опасного положения», и тогда ее 11-летнего сына заберут в детский дом.

Правовые, конституционные и институциональные изменения

В стране продолжал действовать налог на безработных, и его неуплата грозила административным штрафом и обязательными общественными работами. В марте после митингов против налога Лукашенко поручил правительству приостановить сбор налога до 2018 года, а в августе пообещал отменить его для «многодетных, больных и инвалидов». Соответствующие изменения были внесены в октябре.

Беженцы и просители убежища

В Беларуси отсутствовала работающая система предоставления убежища. Власти неоднократно выдавали лиц, обратившихся за международной защитой, в страны, где им могут угрожать пытки и другие виды жестокого обращения.

Принудительные возвращения

В Россию 5 сентября был принудительно возвращен этнический чеченец Имран Саламов, утверждавший, что его многократно пытали в Чечне. На момент высылки он пытался обжаловать отказ в предоставлении убежища. Чеченские власти 11 сентября подтвердили, что он находится под стражей полиции в столице Чечни, городе Грозном. Однако с тех пор он ни разу не связался ни с адвокатом, ни с родственниками, и по состоянию на конец года его местонахождение оставалось неизвестным. После его принудительного возвращения белорусские власти провели проверку и установили, что имело место нарушение белорусского законодательства, и что Имрана Саламова преждевременно выслали из Беларуси. В отношении нескольких сотрудников, причастных к его делу, было возбуждено дисциплинарное производство, которое до конца года еще не завершилось.

В декабре 2016 года по запросу Азербайджана на территории Беларуси был задержан российско-украинско- израильский блогер Александр Лапшин. В феврале он был экстрадирован в Азербайджан, где его произвольно задержали и судили в связи с публикациями в его блоге с критикой в адрес азербайджанских властей. Александра Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы, а 11 сентября он получил помилование и был отпущен на свободу.