Общественный транспорт Брюсселя станет бесплатным 6 27.02.2018, 16:29

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Фото: Kevin Man#145910/Flickr

Брюссельские чиновники ожидают, что новый закон вступит в силу к началу лета.

В рамках борьбы за экологию власти Брюсселя пошли на неожиданный шаг, сделав городской транспорт бесплатным в дни наибольшего загрязнения воздуха, пишет thepoint.rabota.ua.

Как пишет The Guardian, по новым законам автобусы, трамваи и метро будут перевозить пассажиров бесплатно, если в течение двух дней объем вредных выхлопов в атмосферу превысит допустимые нормы, зафиксированные на уровне 51-70 микрограммов на кубический метр. В этот период бесплатной будет также муниципальная сеть аренды велосипедов.

Кроме того, власти бельгийской столицы полностью запретят использование дровяных печей в черте города, а лимит скорости для автомобилей будет снижен приблизительно на треть — до 30 км/ч.

«Нам нужно создать качественное общественное пространство», — пояснил инициативу чиновников министр мобильности Брюсселя Паскаль Смет. «Исследования показывают, что чем больше места вы даете автомобилям, тем больше автомобилей вы привлекаете. Действительно, наиболее благоприятные для автомобиля города также являются самыми перегруженными. Отводя пространство для пешеходов и велосипедистов, города могут создавать места, где люди встречаются и объединяются», — сказал он.