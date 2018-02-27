Россия с 1 марта запрещает ввоз мяса с одного из предприятий Беларуси 2 27.02.2018, 16:34

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В мясе нашли антибиотики.

Россельхознадзор с 1 марта запрещает ввоз мяса со Столбцовского мясоконсервного комбината Беларуси. С 27 февраля на поставки с 9 предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината запрещен в связи с тем, что в охлажденной говядине повторно выявлены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

Из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции Бобруйского мясокомбината (выявление остатков антибиотиков говядине), компании "Беловежские сыры" (выявление ципрофлоксацина в сыворотке), ООО "ГолПолТорг" (превышение бактерий группы кишечной палочки в говядине), компании "Минюка" (обнаружение антибиотиков в говядине), компании "Милкавита" (выявление сульфаметазина и триметоприма в сгущенном молоке), Несвижского завода детского питания (выявление сухого молока в ультрапастеризованном питьевом молоке), Слуцкого мясокомбината (обнаружение антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине), компании "Здравушка-милк" (обнаружение антибиотика в сыворотке), Оршанского молочного комбината (обнаружение антибиотиков в сгущенном молоке).

Россельхознадзор также проинформировал компетентное ведомство Беларуси о двух случаях фальсификации сыров Щучинского маслосырзавода растительными жирами.