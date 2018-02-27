Минчане взбунтовались против химлаборатории в Зеленом Луге 9 27.02.2018, 16:55

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Местные жители опасаются, что это приведет к загрязнению воздуха, и собрали уже сотни подписей против строительства.

26 февраля несколько десятков минчан собрались в актовом зале 9-й гимназии, чтобы обсудить строительство химлаборатории в Зеленом Луге. Проект пытались презентовать еще до нового года, но из-за обращений недовольных граждан отправили на доработку, пишет kp.by.

И вот администрация Первомайского района и заказчик - компания «Голографическая индустрия» - встретились с гражданами, чтобы рассказать о деталях. Обсуждение получилось на грани скандала.

Местные выступают против, даже собрали около 600 подписей

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Заказчик проекта: «Мы получили все разрешения»

Помещения по адресу Логойский тракт, 22/2 хотят переделать под химическую лабораторию для производства акрилантных мономеров (их используют в голографической продукции).

- Эта лаборатория - ноу-хау нашего предприятия, - рассказывает заместитель главного инженера компании «Голографическая индустрия» Владимир Ковалев. - Для реализации проекта был заключен договор на аренду нежилых помещений на Логойском тракте, 22/2. Они расположены в производственной зоне. Мы получили разрешение на проектирование от Мингорисполкома., заключение от МЧС, Центра гигиены и эпидемиологии, ГАИ, «Зеленстроя»… Соблюдены все правовые и нормативные требования. Мы также получили согласование от комитета архитектуры Мингорисполкома о реконструкции помещений. Все документы готовы для прохождения экологической государственной экспертизы.

По словам заказчиков, они получили разрешение на разработку проекта

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Граждане уверены: открывать лабораторию в этом месте нельзя.

- На эту территорию детальный план не разработан. А по генплану здесь нельзя размещать химпроизводства. Чтобы обойти это, вы называетесь химлаборатория, - считает местная жительница Людмила. - Но в отчетах указано, что здесь будет производиться тонна веществ в год. В прошлом отчете и вовсе говорилось о двух тоннах! Это настоящее производство. А учитывая, что было такое серьезное расхождение в цифрах в отчетах, мы вам не верим! К этим помещениям примыкает Севастопольский парк! Как здесь можно размещать такое производство?

Жители выступают против размещения химлаборатории в помещениях на Лагойском тракте

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Местные: «Классное производство. Но не ценой нашего здоровья!»

Жильцы объединились в инициативную группу и собрали уже около 600 подписей против открытия лаборатории.

Больше всего людей волнует, как размещение лаборатории отразится на качестве воздуха. Ведь будут выбросы, а ближайший дом - в 140 метрах.

- Специалисты Института природопользования НАН провели ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). Расчет наихудших возможностей показал, что реализация проекта не приведет к ухудшению состояния воздуха, - говорит Владимир Ковалев. - Возможные выбросы не окажут воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения. Процесс будет происходить в замкнутом цикле, все отходы будут собираться в емкости и утилизироваться.

По проекту, недалеко от Севастопольского парка разместят химическую лабораторию

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Вы сделали расчет данных на зимний период, но нужно учитывать лето в самый жаркий месяц года! - говорит один местный житель. - Нет данных о химических элементах. Экология не может быть закрытой!

- Вы пытаетесь всунуть химическое производство туда, где живут люди, - понятно же, что народ будет против, - продолжает другой. - Да, серьезно, это классное производство, импортозамещение для Беларуси. Но не ценой нашего здоровья! Почему не рассмотрели другие площадки? В Шабанах вся инфраструктура есть!

- В итоговом документе написано, что там будет «лаборатория по производству». Но лаборатория занимается изучением, исследованиями, экспериментами. А лаборатория по производству - это уже предприятие. Зачем эта подмена понятий? Чтобы обойти закон и ввести в заблуждения жителей! - уверена Ирина. - Я живу в доме №19, напротив предполагаемой лаборатории. И я не хочу вдыхать эти выбросы. Мы должны грудью встать на защиту района!

Послушать презентацию пришло много людей

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Сотрудники «Голографической индустрии» объясняют, что место выбирали тщательно.

- У нас наукоемкое производство, которое планируем разместить на территории действующего предприятия. Мы не в жилой зоне его открываем, - говорят представители предприятия «Голографическая индустрия». - Был вариант разместить его в помещениях в деревне Королев Стан, но не смогли договориться о цене.

- Здесь люди живут, а вы их будете травить, - возмущаются присутствующие.

Общественное обсуждение продлится до 1 марта. Затем проект отправят на прохождение экологической государственной экспертизы.