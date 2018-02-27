В Тайване прошли акции протеста пенсионеров 1 27.02.2018, 16:45

Фото: AFP/Sam YEH

Военные пенсионеры протестуют против сокращения пенсий.

В ходе протеста против сокращения военных пенсий на Тайване у здания парламента произошли столкновения демонстрантов с полицией, пишет ukrinform.ru.

«Протестующие, в том числе старшие военные ветераны, силой прорвались через ворота в здание парламента Тайваня во вторник и столкнулись с полицией, пытаясь штурмовать здание из-за сокращений пенсий», - говорится в сообщении.

Один из протестующих - бывший полковник - попал в больницу в критическом состоянии после того, как попытался забраться на стену и упал.

Протесты ветеранов вызваны планами правительства по реформированию военной пенсионной системы, что является частью более широкой программы сокращения пенсий, которая вызвала массовые протесты в прошлом году.