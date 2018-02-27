Как добраться из Варшавы в Вильнюс за 4,5 евро
- 27.02.2018, 16:48
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Интересное предложение для весеннего путешествия.
Период продажи билетов с 26 февраля по 17 апреля, отправиться в поездку можно с 5 по 27 марта или с 11 по 25 апреля, пишет tio.by.
Акционные билеты можно приобрести за 7 дней до планируемой поездки.
Невозможно изменение имени и/или фамилии пассажира.
Дополнительные скидки не применяются.
Количество акционных билетов ограниченное.
Билеты с акционным предложением можно приобрести только по Интернету.