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Как добраться из Варшавы в Вильнюс за 4,5 евро

  • 27.02.2018, 16:48
  • 1,254

Интересное предложение для весеннего путешествия.

Период продажи билетов с 26 февраля по 17 апреля, отправиться в поездку можно с 5 по 27 марта или с 11 по 25 апреля, пишет tio.by.

Акционные билеты можно приобрести за 7 дней до планируемой поездки.

Невозможно изменение имени и/или фамилии пассажира.

Дополнительные скидки не применяются.

Количество акционных билетов ограниченное.

Билеты с акционным предложением можно приобрести только по Интернету.


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