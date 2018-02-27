Лукашенко назначил трех судей Верховного суда 11 27.02.2018, 17:07

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Диктатор подписал соответствующий указ.

Лукашенко 27 февраля подписал указ №88 "О назначении и освобождении судей", сообщает БелТА.

Судьями Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с «советом республики» «национального собрания» назначены Игорь Колесник и Татьяна Миколенко.

Константин Харитонюк назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения с «советом республики».

Председателем Могилевского областного суда стал Игорь Прошко, его заместителем - Светлана Буряко.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.