Лукашенко назначил трех судей Верховного суда

Лукашенко назначил трех судей Верховного суда11
- 27.02.2018, 17:07
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Диктатор подписал соответствующий указ.
Лукашенко 27 февраля подписал указ №88 "О назначении и освобождении судей", сообщает БелТА.
Судьями Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с «советом республики» «национального собрания» назначены Игорь Колесник и Татьяна Миколенко.
Константин Харитонюк назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения с «советом республики».
Председателем Могилевского областного суда стал Игорь Прошко, его заместителем - Светлана Буряко.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.